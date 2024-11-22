Сіярто заявив, що санкції США проти Газпромбанку "є атакою на суверенітет" Угорщини

Про це повідомляє Bloomberg.

Сіярто сказав, що рішення США про відповідні санкції є "нападом на наш (Угорщини, - ред.) суверенітет", через що Будапешт "розглядає ситуацію з міністрами енергетики Туреччини, Азербайджану, Болгарії та Сербії" у Стамбулі.

"Угорщина вдячна Туреччині, Болгарії та Сербії за забезпечення дуже надійного та дуже стабільного транзиту", - заявив Сіярто.

Водночас він додав, що держави разом знайдуть "рішення для забезпечення безпеки нашого енергопостачання".

Bloomberg нагадує, що Угорщина є однією з небагатьох країн, яка залежить від російського газу, а для оплати поставок використовувала підсанкційний Газпромбанк.