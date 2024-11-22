Сіярто заявив, що санкції США проти Газпромбанку "є атакою на суверенітет" Угорщини
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що американські санкції проти російського Газпромбанку загрожують енергетичній безпеці деяких країн Центральної Європи та є "нападом суверенітет"
Про це повідомляє Bloomberg.
Сіярто сказав, що рішення США про відповідні санкції є "нападом на наш (Угорщини, - ред.) суверенітет", через що Будапешт "розглядає ситуацію з міністрами енергетики Туреччини, Азербайджану, Болгарії та Сербії" у Стамбулі.
"Угорщина вдячна Туреччині, Болгарії та Сербії за забезпечення дуже надійного та дуже стабільного транзиту", - заявив Сіярто.
Водночас він додав, що держави разом знайдуть "рішення для забезпечення безпеки нашого енергопостачання".
Bloomberg нагадує, що Угорщина є однією з небагатьох країн, яка залежить від російського газу, а для оплати поставок використовувала підсанкційний Газпромбанк.
- 21 листопада управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило новий пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб російського банківського сектору.
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