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Україна почала переговори з Великою Британією щодо безпекових гарантій

11 серпня, 2023 п'ятниця
20:49
Світ

Велика Британія стала другою країною, з якою Україна почала перемовини щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій

Про це повідомили в Офісі президента України.

Україна сьогодні, 11 серпня, розпочала перший раунд переговорів на робочому рівні з Великою Британією щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій. Це передбачено у Спільній декларації про підтримку України, яка є основою для розробки відповідних двосторонніх документів.

Велика Британія стала другою після Сполучених Штатів Америки державою, із якою Україна розпочала такі переговори. Двосторонні гарантії для України є елементом зміцнення спільної безпеки у всьому євроатлантичному регіоні.

"Велика Британія постійно демонструє лідерство та приклад в ухваленні та реалізації найсміливіших рішень із підтримки України. Український народ високо цінує вже надану допомогу, і ми переконані в подальшому зміцненні нашого стратегічного партнерства як до, так і після перемоги", – зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, який очолив делегацію.

Декларація про гарантії безпеки для України

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що у декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи.

В ОПУ зазначили, що це є важливою перемогою України на шляху до НАТО і великим результатом, якому передувала багатомісячна робота команди на рівні радників з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також в комунікації з іншими партнерами.

Цього ж дня до декларації приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Згодом також Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія.

18 липня на дебатах Генеральної асамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив , що Київ хоче, щоб всі країни ООН розглянули можливість приєднання до декларації "Групи семи" (G7) про гарантії безпеки для України

25 липня Румунія вирішила приєднатися до декларації країн G7 на підтримку України, представленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

3 серпня стало відомо, що Україна розпочала переговори зі США щодо надання безпекових гарантій.

8 серпня офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано зазначив, що Євросоюз не може надати Україні гарантії безпеки, адже не є оборонною організацією. Це дискусія на рівні НАТО та окремих країн

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