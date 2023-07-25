Румунія приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Румунії.

Про рішення Румунії приєднатися до декларації про "гарантії безпеки" для України міністерка закордонних справ країни Лумініца Одобеску поінформувала держсекретаря США Ентоні Блінкена під час телефонної розмови.

Окрім цього, відомо, що Одобеску і Блінкен також обговорили останні події в Чорному морі, в тому числі наслідки рішення РФ призупинити участь у "зерновій угоді".

Вони засудили нещодавні російські атаки на цивільне населення та річкову і морську інфраструктуру на півдні України.

Одобеску представила заходи, які вже були вжиті Румунією, а також заходи, передбачені в короткостроковій і середньостроковій перспективі для підтримки транзитних потужностей для сільськогосподарської продукції з України.

Декларація про гарантії безпеки для України

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що у декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи.

В ОПУ зазначили, що це є важливою перемогою України на шляху до НАТО і великим результатом, якому передувала багатомісячна робота команди на рівні радників з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також в комунікації з іншими партнерами.

Цього ж дня до декларації приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Згодом також Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія.

18 липня на дебатах Генеральної асамблеї ООН заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ хоче, щоб всі країни ООН розглянули можливість приєднання до декларації "Групи семи" (G7) про гарантії безпеки для України