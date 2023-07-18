Кулеба закликав членів ООН приєднатися до декларації G7 щодо гарантій безпеки України
Київ хоче, щоб всі країни ООН розглянули можливість приєднання до декларації "Групи семи" (G7) про гарантії безпеки для України
Про це на дебатах Генеральної асамблеї ООН заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна.
"Поки Україна бореться за своє виживання, здійснюючи самооборону за статтею 51 Статуту ООН, ми постійно чуємо абсурдні заклики до абстрактного миру. Більшість із них насправді мають на увазі не мир, а дещо інше", - заявив глава МЗС.
Як пояснив Кулеба, поки Україна бореться з агресією РФ, деякі країни пропонують "сісти за стіл переговорів", "не затягувати війну" або ж взагалі – не надавати Україні військової допомоги. Такі заклики, за словами міністра, лише грають на користь РФ.
"Після опору російській повномасштабній агресії протягом понад півтора року, мій 40-мільйонний народ може відповісти на всі ці пропозиції лише одне: "Ні". Ні – геноциду під виглядом миру. Ні – фальшивому пацифізму, який виправдовує агресора за його злочини. Ні – територіальним поступкам заради ілюзії миру. Ні! Ми будемо боротися і переможемо. Тому що ми хочемо жити", - наголосив він.
Міністр нагадав, що минулого тижня на полях Вільнюського саміту НАТО лідери країн G7 погодили спільну декларацію, в якій пообіцяли підтримувати Україну до поки, вона не приєднається до Альянсу.
"Відтоді до них приєдналися ще десять країн. Я закликаю кожну державу-члена ООН розглянути можливість приєднання до декларації "Групи семи", яка є відкритою для підписання. Зробіть особистий практичний внесок у безпеку України", - сказав Кулеба, додавши, що так ці країни гарантують і свою безпеку теж.
Крім того, глава МЗС закликав країни ООН обрати сторону у війні, а не займати "нейтральну позицію".
"Я закликаю всіх інших припинити вдавати нейтральність. Немає місця нейтральності в ситуації геноцидної війни та масових звірств", - резюмував він.
Декларація про гарантії безпеки для України
У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що у декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи.
В ОПУ зазначили, що це є важливою перемогою України на шляху до НАТО і великим результатом, якому передувала багатомісячна робота команди на рівні радників з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також в комунікації з іншими партнерами.
Цього ж дня до декларації приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Згодом також Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.95Продаж 41.96
- Актуальне
- Важливе