Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Кулеба закликав членів ООН приєднатися до декларації G7 щодо гарантій безпеки України

Кулеба закликав членів ООН приєднатися до декларації G7 щодо гарантій безпеки України

18 липня, 2023 вiвторок
17:53
Війна з Росією Генасамблея ООН

Київ хоче, щоб всі країни ООН розглянули можливість приєднання до декларації "Групи семи" (G7) про гарантії безпеки для України

Про це на дебатах Генеральної асамблеї ООН заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна.

"Поки Україна бореться за своє виживання, здійснюючи самооборону за статтею 51 Статуту ООН, ми постійно чуємо абсурдні заклики до абстрактного миру. Більшість із них насправді мають на увазі не мир, а дещо інше", - заявив глава МЗС.

Як пояснив Кулеба, поки Україна бореться з агресією РФ, деякі країни пропонують "сісти за стіл переговорів", "не затягувати війну" або ж взагалі – не надавати Україні військової допомоги. Такі заклики, за словами міністра, лише грають на користь РФ.

"Після опору російській повномасштабній агресії протягом понад півтора року, мій 40-мільйонний народ може відповісти на всі ці пропозиції лише одне: "Ні". Ні – геноциду під виглядом миру. Ні – фальшивому пацифізму, який виправдовує агресора за його злочини. Ні – територіальним поступкам заради ілюзії миру. Ні! Ми будемо боротися і переможемо. Тому що ми хочемо жити", - наголосив він.

Міністр нагадав, що минулого тижня на полях Вільнюського саміту НАТО лідери країн G7 погодили спільну декларацію, в якій пообіцяли підтримувати Україну до поки, вона не приєднається до Альянсу.

"Відтоді до них приєдналися ще десять країн. Я закликаю кожну державу-члена ООН розглянути можливість приєднання до декларації "Групи семи", яка є відкритою для підписання. Зробіть особистий практичний внесок у безпеку України", - сказав Кулеба, додавши, що так ці країни гарантують і свою безпеку теж.

Крім того, глава МЗС закликав країни ООН обрати сторону у війні, а не займати "нейтральну позицію".

"Я закликаю всіх інших припинити вдавати нейтральність. Немає місця нейтральності в ситуації геноцидної війни та масових звірств", - резюмував він.

Декларація про гарантії безпеки для України

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що у декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи.

В ОПУ зазначили, що це є важливою перемогою України на шляху до НАТО і великим результатом, якому передувала багатомісячна робота команди на рівні радників з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також в комунікації з іншими партнерами.

Цього ж дня до декларації приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Згодом також Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія.

Генасамблея ООН
Дмитро Кулеба
гарантії безпеки
Читайте також:
обстріл, ППО
18 липня, 2023 вiвторок
Нічна атака: на Миколаївщині влучання в об'єкт промисловості, на Одещині уламки пошкодили портову інфраструктуру й будинки, є постраждалий
Російські найманці групи "Вагнера" у ЦАР
17 липня, 2023 понедiлок
Сотні вагнерівців прибули до Центральної Африки
Окупанти в Маріуполі
17 липня, 2023 понедiлок
З боку Ростовської області до Маріуполя спостерігаються кілометрові корки у бік Криму, - депутат Маріупольської міськради Забавін
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.95
    Продаж 41.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
18 липня
18:21
Кримський міст
В уряді РФ заявили, що відновлення Кримського моста займе 2 місяці і коштуватиме 1,3 млрд рублів
18:09
іранський дрон Shahed 129
У збитому над Миколаєвом іранському дроні виявили деталі з країн Заходу та Азії
18:08
OPINION
Вадим Денисенко
Переговори з Росією восени? Ілюзія...
17:48
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Міністр оборони Польщі про загрози з РФ і Білорусі: американська присутність – найкращий спосіб стримати агресора
17:47
Денис Шмигаль
Шмигаль: аграрії в 22 регіонах почали збір другого врожаю, намолочено понад 2 млн тонн зерна
17:30
зерно
США виділили Україні $250 млн на підтримку сільського господарства
17:24
Нафтогаз
До Нафтогазу приєднали ще три облгази, які раніше належали Фірташу
17:18
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ зайшли до Старомайорського на Донеччині, тривають вуличні бої, - майор Шершень
17:06
Денис Шмигаль
Уряд затвердив постанову про початок відбудови Каховської ГЕС
16:56
Берлін спека
У Німеччині лікарі через спеку пропонують запровадити сієсту
16:43
фейк
Росіяни запустили пропагандистське медіа на тимчасово окупованому Запоріжжі
16:42
зерно пшениці
Міністри Польщі та Словаччини заявили, що домагатимуться продовження ембарго на імпорт зерна з України
16:28
Армія, Велика Британія
Велика Британія додатково виділить €3 млрд на боєприпаси і підвищення боєготовності
16:25
Оновлено
обстріл
Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині: є загиблий і поранена
16:25
Оновлено
Ллойд Остін відкрив "Рамштайн-14"
Протиповітряна оборона та боєприпаси для України: Ллойд Остін відкрив засідання "Рамштайн-14" 
16:01
Ексклюзив
Карта. Бахмут. 14\07\23
ЗСУ вже контролюють деякі позиції у Бахмуті, - військовий експерт Коваленко
16:01
OPINION
Юрій Бутусов
Як позбулися прокурора, який вів справу Князєва
15:54
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Викрадення українських дітей Росією: журналісти зняли фільм-розслідування "Список 31". Де дивитися
15:53
Американські касетні боєприпаси будуть готові до використання за кілька днів, - Сирський
15:25
У Дії розпочали бета-тестування оформлення заяв для виплат за зруйноване житло
15:23
Олександр Лукашенко
Євродепутати закликали МКС видати ордер на арешт Лукашенка
15:00
Окупанти
Для масовки: на ТОТ Запорізької області студентів змусили допомагати водіям на дорозі до Криму
14:59
Данило Гетманцев
Гетманцев: заплановані реформи податкової та митниці йдуть в розріз із законом про держслужбу
14:58
Ексклюзив
окупанти в Криму
Окупанти намагаються витіснити ЗСУ з лівобережжя Дніпра, - депутат Херсонської обласної ради Хлань
14:57
голова МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян
Іран заявив про підтримку територіальної цілісності України
14:45
Ексклюзив
Євген Глібовицький
Україні потрібно розвивати культурні інституції, щоб дати відповідь, зокрема, на демографічні виклики, - Глібовицький
14:44
Множинне громадянство паспорт
Український паспорт піднявся у світовому рейтингу Henley & Partners
14:32
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:28
Татуся Бо
Діти Героїв втрачають можливість здобути якісну освіту від держави, - Татуся Бо
14:27
Зливала інформацію про безпілотники: СБУ повідомила про підозру в колаборанстві військовій-контрактниці
14:16
зерно, зернова угода
У Путіна заявили про "певні ризики" в разі відновлення "зернової угоди" без участі РФ
14:14
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
Контрнаступ триває не так швидко, як хотілось би, але Україна має очевидну перевагу, – Сирський
14:05
Оновлено
Роман Червінський, суд
Суд не задовольнив клопотання захисту про відвід судді у справі ексрозвідника Романа Червінського
14:05
OPINION
Андрій Бондар
А, може, то Путін наказав підірвати Керченський міст?
14:01
Ексклюзив
Дана Ярова
Як за часів Януковича: постачальники Міноборони скаржаться на тиск і кримінальні справи, - членкиня Антикорради Дана Ярова
14:01
Ексклюзив
Крим - це Україна
Жодних економічних перспектив у складі РФ Крим не має, - представник Крайової ради українців Криму Іванець
13:56
зір
Очні краплі можна використовувати замість ін'єкцій для лікування деяких захворювань сітківки, - учені
13:52
Володимир Зеленський
Обговорили експорт зерна й безпеку портів: Зеленський провів засідання Ставки
13:38
кіно кінотеатр фільм
"Здається, ми знайшли варіант": Ткаченко розповів про впровадження англійської мови в кінотеатрах
13:38
Кріштіану Роналду
Роналду: я на 100% впевнений, що не повернусь в європейський футбол
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV