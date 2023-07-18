Про це на дебатах Генеральної асамблеї ООН заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна.

"Поки Україна бореться за своє виживання, здійснюючи самооборону за статтею 51 Статуту ООН, ми постійно чуємо абсурдні заклики до абстрактного миру. Більшість із них насправді мають на увазі не мир, а дещо інше", - заявив глава МЗС.

Як пояснив Кулеба, поки Україна бореться з агресією РФ, деякі країни пропонують "сісти за стіл переговорів", "не затягувати війну" або ж взагалі – не надавати Україні військової допомоги. Такі заклики, за словами міністра, лише грають на користь РФ.

"Після опору російській повномасштабній агресії протягом понад півтора року, мій 40-мільйонний народ може відповісти на всі ці пропозиції лише одне: "Ні". Ні – геноциду під виглядом миру. Ні – фальшивому пацифізму, який виправдовує агресора за його злочини. Ні – територіальним поступкам заради ілюзії миру. Ні! Ми будемо боротися і переможемо. Тому що ми хочемо жити", - наголосив він.

Міністр нагадав, що минулого тижня на полях Вільнюського саміту НАТО лідери країн G7 погодили спільну декларацію, в якій пообіцяли підтримувати Україну до поки, вона не приєднається до Альянсу.

"Відтоді до них приєдналися ще десять країн. Я закликаю кожну державу-члена ООН розглянути можливість приєднання до декларації "Групи семи", яка є відкритою для підписання. Зробіть особистий практичний внесок у безпеку України", - сказав Кулеба, додавши, що так ці країни гарантують і свою безпеку теж.

Крім того, глава МЗС закликав країни ООН обрати сторону у війні, а не займати "нейтральну позицію".

"Я закликаю всіх інших припинити вдавати нейтральність. Немає місця нейтральності в ситуації геноцидної війни та масових звірств", - резюмував він.

Декларація про гарантії безпеки для України

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що у декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи.

В ОПУ зазначили, що це є важливою перемогою України на шляху до НАТО і великим результатом, якому передувала багатомісячна робота команди на рівні радників з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також в комунікації з іншими партнерами.

Цього ж дня до декларації приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Згодом також Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія.