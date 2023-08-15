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Північна Македонія приєдналася до "гарантій безпеки" для України

15 серпня, 2023 вiвторок
20:58
Війна з Росією Саміт НАТО, країни G7

Північна Македонія приєдналася до декларації країн G7 про надання гарантій безпеки для України

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у twitter

"Вдячний Північній Македонії за приєднання до Декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами", - написав Зеленський. 

Декларація про гарантії безпеки для України

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що у декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи.

Цього ж дня до декларації приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Згодом також Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія.

18 липня на дебатах Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив , що Київ хоче, щоб всі країни ООН розглянули можливість приєднання до декларації Групи семи про гарантії безпеки для України

25 липня Румунія вирішила приєднатися до декларації країн G7 на підтримку України, представленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

3 серпня стало відомо, що Україна розпочала переговори зі США щодо надання безпекових гарантій.

Другою країною, з якою Україна почала перемовини щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, стала Велика Британія. Переговори з Лондоном стартували 11 серпня.

12 серпня Греція стала 14-ю країною, яка приєдналася до вільнюської декларації G7 на підтримку України. 

Світ
Володимир Зеленський
G7
Велика сімка
НАТО
гарантії безпеки
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