Болгарія приєднується до декларації G7 щодо безпекових гарантій Україні

Про це повідомляє BTA.

"Болгарія надає політичну та практичну підтримку Україні. Таким чином, прямо протидіючи російській агресії, Болгарія сприяє захисту свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів. Відповідно до цієї послідовної політики Болгарія приєднається до Спільної декларації країн G7 на підтримку України", - йдеться у заяві інформаційної служби уряду Болгарії.

Декларація про гарантії безпеки для України

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що у декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи.

Цього ж дня до декларації приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Згодом також Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія.

18 липня на дебатах Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив , що Київ хоче, щоб всі країни ООН розглянули можливість приєднання до декларації Групи семи про гарантії безпеки для України

25 липня Румунія вирішила приєднатися до декларації країн G7 на підтримку України, представленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

3 серпня стало відомо, що Україна розпочала переговори зі США щодо надання безпекових гарантій.

Другою країною, з якою Україна почала перемовини щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, стала Велика Британія. Переговори з Лондоном стартували 11 серпня.

12 серпня Греція стала 14-ю країною, яка приєдналася до вільнюської декларації G7 на підтримку України.

15 серпня Північна Македонія приєдналася до декларації країн G7 про надання гарантій безпеки для України.