Лубінець: росіяни знову розстріляли українських полонених, імовірно, це були бійці 82-ї бригади на Курщині
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста через новий випадок розстрілу російськими військовими полонених українських захисників
Про це він написав у соцмережах.
Лубінець розповів, що побачив у соцмережах відео ймовірного жорстокого розстрілу українських військовополонених на Курському напрямку. За словами одного з українських бійців, це воїни 82-ї бригади.
На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому.
"Розстріл українських військовополонених - черговий доказ нелюдської жорстокості російської армії. Відео, що шириться у соцмережах, свідчить про свідоме вбивство беззахисних українських військовополонених. Це грубе порушення Женевської конвенції та всіх норм міжнародного гуманітарного права", - зазначив Лубінець.
Омбудсмен додав, що вже звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста з цього приводу.
- У січні військові російської окупаційної армії розстріляли полонених військовослужбовців Збройних Сил України поблизу села Нескучне Донецької області.
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