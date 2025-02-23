Лубінець: росіяни знову розстріляли українських полонених, імовірно, це були бійці 82-ї бригади на Курщині

Про це він написав у соцмережах.

Лубінець розповів, що побачив у соцмережах відео ймовірного жорстокого розстрілу українських військовополонених на Курському напрямку. За словами одного з українських бійців, це воїни 82-ї бригади.

На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому.

"Розстріл українських військовополонених - черговий доказ нелюдської жорстокості російської армії. Відео, що шириться у соцмережах, свідчить про свідоме вбивство беззахисних українських військовополонених. Це грубе порушення Женевської конвенції та всіх норм міжнародного гуманітарного права", - зазначив Лубінець.

Омбудсмен додав, що вже звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста з цього приводу.