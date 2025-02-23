Дуда чекав Трампа у Вашингтоні близько години, а той приділив йому лише 10 хвилин, - ЗМІ

Але їхня зустріч тривала лише 10 хвилин. Саме про такий час спілкування обох президентів повідомляє американська інформагенція Bloomberg та польські ресурси TVN24 й OKO.press.

При цьому Дуда прочекав Трампа 55 хвилин.

Як звертає увагу OKO.press, організацією візиту Дуди займалося не посольство Польщі у США, а близькі до глави польської держави приватні особи, які мають зв'язки в оточенні Трампа.

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"Візит не був організований польським посольством. Дуда терпіти не може його нинішнього боса Богдана Кліха. Він відмовлявся затверджувати його кандидатуру на посаду посла, оскільки на момент Смоленської катастрофи Кліх очолював Міністерство національної оборони", - зазначає видання.

Як звертає увагу Gazeta.pl, тривалість зустрічі Трампа з Дудою розбурхала польську мережу й викликала багато гнівних коментарів на кшталт "Це плювок в обличчя усім полякам".

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Інші дописувачі навпаки стали висміювати польського президента, хоча пресслужба Трампа від імені президента США схвально відгукнулася про цю зустріч. Трамп, як зазначається, похвалив Дуду за збільшення витрат на оборону.

Натомість прем'єр Польщі Дональд Туск закликав:

"Нема з чого сміятися. Будьмо серйозними, тому що ситуація стає дійсно серйозною".