РФ атакувала укріплення Сил оборони в Кураховому та Часовому Яру: в ОСУВ "Хортиця" назвали руйнування критичними

Про це йдеться у повідомленні ОСУВ "Хортиця".

Там зазначили, що штурмові підрозділи противника зазнали втрат і відійшли, однак "унаслідок вогневого ураження укріплення на наших окремих позиціях зазнали критичних руйнувань".

"Боєзіткнення тривають, наразі без змін тактичного положення противника. Підрозділи наших військ проводять заходи з утримання позицій, протидії оточенню і захопленню населених пунктів, що обороняються, та покращення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.

13 грудня OSINT-проєкт DeepState заявив про критичну ситуацію навколо "Успенівського мішка" – на південь від Курахового. Експерти зазначили, що ЗСУ ризикують потрапити там в оточення.

В ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію про оточення підрозділів ЗСУ під Кураховим. Зазначалося, що підрозділи ЗСУ відбивають штурми росіян на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка Трудове, Романівка і протидіють їх захопленню або оточенню противником.

За даними DeepState станом на ніч суботи, 14 грудня, ситуація на Курахівському напрямку Донецької області залишалася складною. Протягом пʼятниці ворожу піхоту фіксували в Успенівці та Веселому Гаю Донецької області.

За даними Генштабу, 17 грудня на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Дачного, Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Янтарного.

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