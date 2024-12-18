РФ атакувала укріплення Сил оборони в Кураховому та Часовому Яру: в ОСУВ "Хортиця" назвали руйнування критичними
Штурмові підрозділи ворога атакували укріплення Сил оборони в міській забудові Часового Яру, на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового
Про це йдеться у повідомленні ОСУВ "Хортиця".
Там зазначили, що штурмові підрозділи противника зазнали втрат і відійшли, однак "унаслідок вогневого ураження укріплення на наших окремих позиціях зазнали критичних руйнувань".
"Боєзіткнення тривають, наразі без змін тактичного положення противника. Підрозділи наших військ проводять заходи з утримання позицій, протидії оточенню і захопленню населених пунктів, що обороняються, та покращення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.
- 13 грудня OSINT-проєкт DeepState заявив про критичну ситуацію навколо "Успенівського мішка" – на південь від Курахового. Експерти зазначили, що ЗСУ ризикують потрапити там в оточення.
- В ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію про оточення підрозділів ЗСУ під Кураховим. Зазначалося, що підрозділи ЗСУ відбивають штурми росіян на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка Трудове, Романівка і протидіють їх захопленню або оточенню противником.
- За даними DeepState станом на ніч суботи, 14 грудня, ситуація на Курахівському напрямку Донецької області залишалася складною. Протягом пʼятниці ворожу піхоту фіксували в Успенівці та Веселому Гаю Донецької області.
- За даними Генштабу, 17 грудня на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Дачного, Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Янтарного.
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