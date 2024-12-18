Карта бойових дій за період 11-18 грудня: ЗСУ ледве вийшли з однієї кишені, як зс РФ почали формувати нову

Водночас темпи наступу зс РФ не були "видатними", що вказує на відсутність "довгої руки" резервів, які можна кидати в місце прориву наших позицій задля розвитку. Відтак ворог використовує тактику одночасного тиску на максимально велику кількість ділянок фронту, щоб створити дефіцит резервів для ЗСУ та поступово витісняти Сили оборони.

Загроза оточення в Макарівці та ревізія контрнаступу ЗСУ

За тиждень кількість боїв на Бердянському напрямку зросла до понад 210, що є певним локальним рекордом. Завдяки своєму тиску ворог зумів після повторної окупації Благодатного форсувати річку Мокрі Яли, вбивши клин між селами Макарівка і Сторожове. Сили оборони, які останні кілька місяців відбивали атаки в Макарівці, опинилися під загрозою оточення та, радше за все, зараз намагаються з нього вийти. Тим паче, що з іншого флангу рашисти наступають, щоб закрити для наших військових можливість для відступу. Ймовірно, що наступним селом, в якому Сили оборони спробують затримати окупантів, буде Нескучне. Однак тенденції на фронті вказують на те, що вже найближчим часом розпочнуться активні бої за Велику Новосілку, яку росіяни штурмуватимуть як мінімум із трьох сторін. Втрата Макарівки й Благодатного відкотить ЗСУ до позицій, з яких ми починали контрнаступ торік.

Карта бойових дій за 11-18 грудня, Фото: Еспресо

Наразі росіяни намагаються створити собі умови для наступу ще й з півночі. Після того, як минулого тижня ЗСУ відкинули їх з Нового Комара, цього тижня механізована колона рашистів змогла практично безперешкодно подолати понад 3,5 км і закріпитися на південних околицях села. Втім розвинути свій успіх та форсувати Мокрі Яли в напрямку Новоочеретуватого вони не змогли через контратаку ЗСУ. Слід зазначити, що контратака – це найкращий спосіб реагувати на втрату позицій. В останні тижні Сили оборони все частіше використовують його, що вказує на покращення наших спроможностей.

На Курахівському напрямку рашисти створюють нову велику кишеню

ЗСУ, хоч із втратами, але таки вдалося вийти з оточення в районі сіл Єлизаветівка – Романівка – Ганнівка. В Успенівку наші герої проривалися вже не через сіру зону, а через контрольовану окупантами територію. Наразі Сили оборони проводять ар’єргардні бої та відходять із Трудового й самої Успенівки, яка вже на половину захоплена ворогом. Наступна лінія оборони, ймовірно, буде базуватися на селах Дачне і Янтарне, де Сили оборони стримуватимуть ворога до того часу, поки триватиме бій у Кураховому.

Карта бойових дій за 11-18 грудня, Фото: Еспресо

Тим часом окупанти захопили села Сухі Яли, Костянтинопольське й Зеленівку та вийшли на берег річки Сухі Яли практично на всьому проміжку від Костянтинопольського до Зеленівки, сформувавши понад 12 км нової лінії фронту. Цьому передував черговий прорив зс РФ на відстань у майже 4 км до Зеленівки, звідки Сили оборони доволі швидко відступили. Відтак ворог наблизився до дороги Курахове – Запоріжжя на 3 км. Рашисти націлилися на форсування річки десь у районі між Зеленівкою та Розливом у напрямку на село Улакли, щоб дійти до траси й обрізати логістику до Курахового. Враховуючи, що їм назустріч із півночі йде інше угруповання, яке намагається перейти річку Вовча в районі села Шевченко, стає очевидним, що ворог планує створити ще одне, вже значно більше, оточення для захисників Курахового.

Карта бойових дій за 11-18 грудня, Фото: Еспресо

Прорив другої лінії оборони біля Покровська та контрнаступ ЗСУ

У Покровську днями припинили газопостачання, з міста вимушено виїжджають цивільні, що дає військовим змогу належно підготувати місто до оборони. Відтак цей тиждень може вважати першим тижнем боїв за Покровськ. Тим паче, що ДРГ вже понад місяць регулярно заходять у місто.

Зс РФ продовжують наступ, щоб вирівняти лінію фронту на всій ділянці від містечка Шевченко й аж до Лисівки. Наразі найбільших успіхів вони досягнули біля села Даченське.

З лівого флангу, захопивши Новотроїцьке, росіяни зайшли за одну з наших ліній оборони. Відтак вони практично безперешкодно зайняли містечко Шевченко, що мало стати одним із потужних укріпрайонів Сил оборони, який міг довго стримувати окупантів. Але натомість ворог без опору зайшов на деякі українські позиції, куди командування "забуло" направити військових. Далі рашисти пішли наступом на Піщане, щоб розвинути свій успіх у напрямку перерізання однієї з двох доріг, які ведуть до Покровська із заходу.

Карта бойових дій за 11-18 грудня, Фото: Еспресо

Утім Сили оборони зуміли організувати контрнаступ на трьох ділянках: на Новотроїцьке, на Шевченко з півночі та з боку Піщаного. З боку Новотроїцького контрнаступ наразі захлинувся, однак нашим військовим вдалося відкинути ворога від Піщаного й відвоювати частину Шевченка. Наразі тут тривають важкі бої з перемінним успіхом.

У районі Чумацького та Зорі впродовж тижня, попри численні атаки ворога, Силам оборони вдалося стримати окупантів, однак ще південніше росіяни остаточно окупували Сонцівку та будуть пробувати пробиватися звідси у західному напрямку.

Часів Яр – триває бій за завод

У місті продовжуються важкі бої, але ворогу так і не вдалося перекинути на правобережну частину міста бронетехніку, тож доводиться штурмувати виключно піхотою, яка наразі зосереджена на штурмі вогнетривкого заводу. Бої ведуть уже на території самого заводу, на який ворог намагається проникнути із трьох сторін. Однак, зустрівши значний опір, росіяни намагаються обійти завод із півночі. Саме тут вони мали просування на кількасот метрів цього тижня. На всіх інших ділянках ЗСУ тримають оборону без змін.

Карта бойових дій за 11-18 грудня, Фото: Еспресо

Меганаступ на Сіверськ

Несподівано на Сіверському фронті росіяни пішли в масований наступ на всіх ділянках. За тиждень тут відбулося понад 90 бойових зіткнень, а 14 грудня їх було більш ніж 50. І це на напрямку, де протягом усієї осені кількість боїв рідко перевищувала 20 на тиждень, а останнім часом тут фіксували тільки 1-2 боєзіткнення на тиждень. Уся причина в тому, що генерали на цьому напрямку відверто брехали Кремлю про свої успіхи, яких по факту не було. Минулого тижня командування замінили, і нові генерали хочуть вислужитися та показати свою результативність. Однак із результативністю наразі не склалося. Попри значну концентрацію атак на Виїмку та південніше від Білогорівки, ЗСУ зуміли відбити практично всі наступи, хоча на деяких ділянках усе ще тривають бої.

Карта бойових дій за 11-18 грудня, Фото: Еспресо

Битва на Осколі – рашисти все ближче до Борової

З позитивного на цьому напрямку – Силам оборони вже майже місяць вдається стримувати наступ окупантів з Першотравневого на Копанки. Однак північніше ворог трьома рукавами наступає та вже взяв у кліщі наших захисників у Лозовій і розширив зону боїв до Зеленого Гаю. Тим самим скоротивши відстань до Борової до 10 км. Ймовірно, найближчим часом ЗСУ доведеться відходити з Лозової, щоб не опинитися в оточенні.

Водночас уже минув майже місяць відтоді, як росіяни пробилися до Осколу в районі Кругляківки й Колесниківки, однак далі пробитися не можуть. І навіть більше: днями наші воїни відкинули окупантів з лісового масиву біля Колесниківки й змусили їх покинути село. Тому є сподівання, що ситуація на цьому напрямку найближчим часом стабілізується.

Карта бойових дій за 11-18 грудня, Фото: Еспресо

Однак рашистам усе-таки вдалося закріпитися на правому березі Осколу на північ від Куп’янська, в районі сіл Масютівка – Западне – Дворічна. Вони розширили зону свого контролю вздовж річки та наблизилися до містечка Дворічна, в якій уже понад тиждень тривають бої. Ворог має серйозний намір створити тут новий плацдарм, який мав би стати трампліном для наступу на Куп’янськ по правому березі Осколу.

4-та хвиля контрнаступу на Курщині

Накопичивши п’ятикратну перевагу та залучивши північнокорейців, рашисти знову пішли в наступ по всьому периметру нашого плацдарму на Курщині. Найбільш гарячими були зони біля Дар’їно, Новоіванівки, Погребків та Плєхово. Наразі наші північний і західний фланги втримали удар. Зі сходу ЗСУ довелося дещо відступити в районі між Плєхово й Черкаською Конопелькою. Однак і росіяни не зуміли закріпитися на цій території, яка наразі перейшла в сіру зону боїв.

Карта бойових дій за 11-18 грудня, Фото: Еспресо

Пекло для Москви

В Україні почали серійне виробництво ракети "Пекло", яка має дальність удару понад 700 км. Наразі виробляють 30 ракет у місяць, але в наступному році їх планують зробити понад 3 тисячі.

Карта бойових дій за 11-18 грудня, Фото: Еспресо

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.