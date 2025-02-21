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Міністерство оборони запровадило цифровий контроль продукції для військових

Юлія Лаврук
21 лютого, 2025 п'ятниця
16:20
Суспільство продукція для ЗСУ

Міністерство оборони запровадило нову систему контролю за постачанням консервованої продукції для Збройних Сил України

Зміст

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Відповідне рішення стало відповіддю на виявлені зловживання з боку недобросовісних постачальників.

Нові правила передбачають, що постачальник перед відвантаженням продукції формує видаткову накладну в системі, зазначаючи відповідний номер протоколу випробувань. Якщо цей номер не внесено, спеціальна база даних в ІТ-системі DOT-Chain не дозволить сформувати накладну, що унеможливить постачання продукції без лабораторного контролю.

Усі протоколи лабораторних випробувань відтепер надсилаються до Державного оператора тилу, який вносить їх до DOT-Chain, де міститься детальна інформація про продукцію: номер протоколу випробувань, дата виготовлення, виробник, обсяг партії тощо.

У Міноборони додали, що система щоденно аналізує накладні, звіряючи їх з базою протоколів випробувань. У разі виявлення перевищення ліміту поставок порушення автоматично фіксується, а постачальник має надати пояснення. 

Якщо порушення підтвердиться – компанія сплатить значний штраф, а надлишкова продукція буде заборонена до видачі та направиться на лабораторні випробування, зазначили в оборонному відомстві. Так, завдяки системі DOT-Chain, постачальник отримує оплату лише за перевірену продукцію, що має виключити фінансовий інтерес для махінацій.

"Система контролю вже працює та постійно вдосконалюється для ще більш ефективного моніторингу та запобігання ризику постачання до ЗСУ небезпечної або неякісної продукції", – додали в Міноборони.

  • Наприкінці січня стало відомо, що Державний оператор тилу впроваджує нову модель постачання продуктів для ЗСУ у 2025 році, яка передбачає чітке розмежування функцій закупівель та логістики.
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Військові новини
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