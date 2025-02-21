"Широкі та позитивні дискусії": спецпредставник США Келлог прокоментував зустріч із Зеленським у Києві
Спецпредставник президента США у справах України та Росії Кіт Келлог прокоментував зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Києві 20 лютого
Про це Келлог написав у соцмережі Х.
"Довгий та насичений день із вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії з Володимиром Зеленським, мужнім лідером нації, що воює, та його талановитою командою національної безпеки", – йдеться в дописі.
Про візит Кіта Келлога до Києва
У середу, 19 лютого, Кіт Келлог прибув до Києва та провів зустріч із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Також наступного дня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що провів зустріч із Келлогом.
У четвер, 20 лютого, відбулась зустріч Володимира Зеленського та Кіта Келлога, під час якої глава держави заявив, що Україна готова до корисної угоди з американським лідером Дональдом Трампом щодо інвестицій і безпеки.
"Зустріч із генералом Келлогом. Хороша розмова, багато деталей. Вдячний Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу. Це важливо для нас і для всього вільного світу, щоб американська сила відчувалась", – прокоментував зустріч Зеленський.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.43 Купівля 41.43Продаж 41.92
- EUR Купівля 43.34Продаж 43.96
- Актуальне
- Важливе