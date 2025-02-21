"Широкі та позитивні дискусії": спецпредставник США Келлог прокоментував зустріч із Зеленським у Києві

Про це Келлог написав у соцмережі Х.

"Довгий та насичений день із вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії з Володимиром Зеленським, мужнім лідером нації, що воює, та його талановитою командою національної безпеки", – йдеться в дописі.

Про візит Кіта Келлога до Києва

У середу, 19 лютого, Кіт Келлог прибув до Києва та провів зустріч із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Також наступного дня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що провів зустріч із Келлогом.

У четвер, 20 лютого, відбулась зустріч Володимира Зеленського та Кіта Келлога, під час якої глава держави заявив, що Україна готова до корисної угоди з американським лідером Дональдом Трампом щодо інвестицій і безпеки.

"Зустріч із генералом Келлогом. Хороша розмова, багато деталей. Вдячний Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу. Це важливо для нас і для всього вільного світу, щоб американська сила відчувалась", – прокоментував зустріч Зеленський.