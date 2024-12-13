Можливе оточення ЗСУ біля Курахового: DeepState фіксує росіян в Успенівці та Веселому Гаю
Станом на вечір пʼятниці, 13 грудня, ситуація на Курахівському напрямку Донецької області залишається складною
Про це DeepState повідомляє у Telegram.
Протягом пʼятниці ворожу піхоту фіксували в Успенівці та Веселому Гаю Донецької області.
"В районі Успенівки сьогодні було дуже гучно, тривають бої. Ка**пи зменшують площу "мішка". Більше деталей можемо повідомити лише згодом", - пишуть OSINT-ери.
Ці населені пункти розташовані на південь від Курахового - "Успенівський мішок" - де ЗСУ ризикують потрапити в оточення.
- Напередодні ввечері канал OSINT-проєкт DeepState заявив про критичну ситуацію навколо "Успенівського мішка" - на південь від Курахового. Експерти зазначили, що ЗСУ ризикують потрапити там в оточення.
- В ОСУВ "Хортиця" спростовують заяви про оточення: підрозділи ЗСУ відбивають штурми росіян на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка Трудове, Романівка і протидіють їх захопленню або оточенню противником.
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