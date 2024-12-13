Можливе оточення ЗСУ біля Курахового: DeepState фіксує росіян в Успенівці та Веселому Гаю

Про це DeepState повідомляє у Telegram.

Протягом пʼятниці ворожу піхоту фіксували в Успенівці та Веселому Гаю Донецької області.

"В районі Успенівки сьогодні було дуже гучно, тривають бої. Ка**пи зменшують площу "мішка". Більше деталей можемо повідомити лише згодом", - пишуть OSINT-ери.

Ці населені пункти розташовані на південь від Курахового - "Успенівський мішок" - де ЗСУ ризикують потрапити в оточення.