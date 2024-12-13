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Можливе оточення ЗСУ біля Курахового: DeepState фіксує росіян в Успенівці та Веселому Гаю

Влад Дідусь
13 грудня, 2024 п'ятниця
23:52
Війна з Росією "Успенівський мішок"

Станом на вечір пʼятниці, 13 грудня, ситуація на Курахівському напрямку Донецької області залишається складною

Зміст

Про це DeepState повідомляє у Telegram.

Протягом пʼятниці ворожу піхоту фіксували в Успенівці та Веселому Гаю Донецької області.

"В районі Успенівки сьогодні було дуже гучно, тривають бої. Ка**пи зменшують площу "мішка". Більше деталей можемо повідомити лише згодом", - пишуть OSINT-ери.

Ці населені пункти розташовані на південь від Курахового - "Успенівський мішок" - де ЗСУ ризикують потрапити в оточення.

  • Напередодні ввечері канал OSINT-проєкт DeepState заявив про критичну ситуацію навколо "Успенівського мішка" - на південь від Курахового. Експерти зазначили, що ЗСУ ризикують потрапити там в оточення.
  • В ОСУВ "Хортиця" спростовують заяви про оточення: підрозділи ЗСУ відбивають штурми росіян на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка Трудове, Романівка і протидіють їх захопленню або оточенню противником.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Донбас
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Курахове
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