ЗСУ ризикують потрапити в оточення на півдні від Курахового, командувача ОТУ "Донецьк" зняли з посади, - DeepState

Про це повідомляє DeepState. Інформацією також поділилась нардепка Марʼяна Безугла.

За інформацією джерел, Олександр Луценко знятий з посади командувача ОТУ "Донецьк" і займатиме посаду в командуванні Сухопутних військ.

Інформаційний OSINT-проєкт також пише про критичну ситуацію навколо "Успенівського мішка" - на південь від Курахового.

"Останні повідомлення звідти є не дуже втішними і обстановка дедалі більше погіршується. Варто виділити декілька ключових місць в "мішку" – Єлизаветівка-Романівка-Веселий Гай-Ганнівка, які перебувають безпосередньо в ньому і куди ворог пробує прорватися без перестану, буквально, з усіх сторін. А також Трудове-Успеніка-Дальнє, які відіграють основну роль утримання цього "мішка". Саме з Дальнього і Трудового кацапи лізуть в Успенівку, де закривається "мішок", - йдеться у повідомленні.

У DeepState вважають, що нинішня ситуація на напрямку є результатом "бездіяльності або не зовсім зрозумілої діяльності ОТУ "Донецьк".

"Ворог займає все більшу територію безпосередньо в Успенівці, ризикуючи замкнути кільце та залишити підрозділи Сил Оборони в Ганнівці, Успенівці, Трудовому, Веселому Гаю та Романівці", - пишуть аналітики.

Ситуація навколо "Успенівського мішка", 12 грудня. Фото: DeepState