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ЗСУ ризикують потрапити в оточення на півдні від Курахового, командувача ОТУ "Донецьк" зняли з посади, - DeepState

Влад Дідусь
13 грудня, 2024 п'ятниця
01:09
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Ввечері четверга, 12 грудня, стало відомо, що командувача оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" Олександра Луценка зняли з посади

Зміст

Про це повідомляє DeepState. Інформацією також поділилась нардепка Марʼяна Безугла.

За інформацією джерел, Олександр Луценко знятий з посади командувача ОТУ "Донецьк" і займатиме посаду в командуванні Сухопутних військ. 

Інформаційний OSINT-проєкт також пише про критичну ситуацію навколо "Успенівського мішка" - на південь від Курахового.

"Останні повідомлення звідти є не дуже втішними і обстановка дедалі більше погіршується. Варто виділити декілька ключових місць в "мішку" – Єлизаветівка-Романівка-Веселий Гай-Ганнівка, які перебувають безпосередньо в ньому і куди ворог пробує прорватися без перестану, буквально, з усіх сторін. А також Трудове-Успеніка-Дальнє, які відіграють основну роль утримання цього "мішка". Саме з Дальнього і Трудового кацапи лізуть в Успенівку, де закривається "мішок", - йдеться у повідомленні.

У DeepState вважають, що нинішня ситуація на напрямку є результатом "бездіяльності або не зовсім зрозумілої діяльності ОТУ "Донецьк". 

"Ворог займає все більшу територію безпосередньо в Успенівці, ризикуючи замкнути кільце та залишити підрозділи Сил Оборони в Ганнівці, Успенівці, Трудовому, Веселому Гаю та Романівці", - пишуть аналітики.

Ситуація навколо "Успенівського мішка"

Ситуація навколо "Успенівського мішка", 12 грудня. Фото: DeepState

  • 12 грудня голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що окупація Курахового залишається цільовим призначенням ворога.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Мар'яна Безугла
Курахове
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