Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Курахове є пріоритетом РФ, щоб почати наступ на Покровськ: військовослужбовець Тимочко про загрози для ЗСУ
Ексклюзив

Курахове є пріоритетом РФ, щоб почати наступ на Покровськ: військовослужбовець Тимочко про загрози для ЗСУ

Тетяна Нижник
12 грудня, 2024 четвер
16:54
Війна з Росією

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що окупація Курахового залишається цільовим призначенням ворога

Зміст

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Курахове для росіян зараз є пріоритетом для початку наступу на Покровськ. Якщо вони зможуть швидко захопити Покровськ, його індустріальний потенціал можна буде використовувати для наступних операцій, хоч у напрямку Слов'янська або Дніпропетровщини. Однак захоплення зруйнованого міста значно ускладнить проведення бойових дій та організацію військ, тому ворог сподівається зайняти Покровськ у відносно цілому стані, щоб використовувати його інфраструктуру", - повідомив Тимочко.

За його словами, сьогоднішній наступ ворога насправді відображає їхній попередній задум. Курахівське водосховище має для них більший пріоритет, ніж саме місто Курахове. Окупанти мають намір побудувати плацдарм, щоб перекинути частину військ на Покровськ.

"Бої за місто ще тривають, але ворог просувається і намагається укріпитися по північній стороні водосховища. Поки вони не зайняли Курахове і береги водосховища, повноцінно наступати на Покровськ росіянам буде надзвичайно складно. Ворог сподівається по водосховищу і місту побудувати лінію оборони флангів, але далі просуватися буде складно, особливо з настанням зими та коротким світловим днем. Проте вони, швидше за все, спробують наступати на Покровськ, промислове місто", - зазначив він.

На напрямку Курахове - Покровськ зосереджено близько 100-150 тисяч ворожих військ, з яких майже 40 тисяч наступають на Курахове. Однак, збільшити концентрацію сил їм складно через події на фронті від Курщини до Харківщини, від Часового Яру до Торецька. Тому вони намагаються робити це поетапно, каже Тимочко.

"Костянтинопіль, Багатир і Сухі Яли є важливими населеними пунктами. Ворог намагався зруйнувати дамбу в Старих Тернах, щоб затопити цю територію. Це було зроблено для того, щоб серйозно ускладнити нашу оборону, підтопити фортифікації, бліндажі, окопи та, за можливості, дорогу М-15, яка веде з Запоріжжя в Донецьк. Це мало на меті ускладнити логістику наших Збройних сил до Курахового. Також ворог розраховував, що руйнування дамби убезпечить їхні війська під час потенційного наступу. Вони вважали, що ми могли б створити екологічні кризи, хоча це не відповідає дійсності. Ворог сподівався не потрапити під затоплення, коли вони спробують наступати в районі Ялів чи Костянтинополя", - додав він.

  • 12 грудня Інститут вивчення війни повідомив, що росіяни продовжують досягати тактичних успіхів на південь від Покровська Донецької області, атакуючи слабкі точки та намагаючись здійснити маневр, щоб безпосередньо атакувати місто з півдня.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Покровськ
Курахове
Читайте також:
Автор Віталій Портников
5 грудня, 2024 четвер
Єрмак у Вашингтоні: що вирішили
Ракета-дрон Паляниця
Автор Тетяна Нижник
11 грудня, 2024 середа
У Defense Express припустили, чим Сили оборони уразили два обʼєкти на території РФ
долар рубль
Автор Тетяна Нижник
10 грудня, 2024 вiвторок
Те, що сталося з рублем - прямий наслідок того, що санкції діють, - Жеваго
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 43.6
    Продаж 44.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
12 грудня
17:30
Ексклюзив
ядерна зброя
"Немає нічого спільного з реальністю": ексміністр навколишнього середовища і ядерної безпеки Костенко про власну ядерну зброю
17:24
Доммараджу Гукеш - новий чемпіон світу з шахів
Новим чемпіоном світу з шахів став 18-річний гросмейстер з Індії
17:22
У грудні на Покровському напрямку росіяни втрачають в середньому 400 осіб за добу, – Сирський
17:12
Заради 1 млн грн для "Азову": гурт BAH.ROMA переклав українською свій хіт "На глибині"
17:12
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація вдень 12 грудня
17:06
нафтовий танкер
ГУР ідентифікувало 238 танкерів, які входять до "тіньового флоту" РФ
16:55
Ексклюзив
Капустин Яр
"Закриття повітряного простору ще нічого не означає": у Defense Exprees прокоментували загрозу удару ракетою "Орешник" по території України
16:50
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла 13 грудня
16:43
За поезією Жадана: у Києві покажуть два вертепи від харківського театру ляльок
16:33
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:30
ракета
Україна зафіксувала понад 120 випадків, коли ракети або дрони РФ пролітали біля ядерних об'єктів, – Галущенко
16:30
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 138 боєзіткнень: на Курахівському напрямку росіяни здійснили 37 атак
16:13
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Правозахисниця Денісова пояснила, в яких випадках людину зобов'язані зняти з військового обліку
16:12
Оновлено
Емманюель Макрон та Дональд Туск
Туск на зустрічі з Макроном про можливе відправлення військ в Україну: "Поки що не плануємо"
16:00
OPINION
"…Доти всі покоління українців йтимуть на війну"
15:56
Дональд Трамп
Трамп заявив, що "категорично проти" далекобійних ударів по території РФ
15:54
Підземний шпиталь для ЗСУ
Зеленський відвідав перший в Україні підземний шпиталь, де лікують поранених військових
15:51
На "Санденсі" пройде премʼєра нової документалки Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки"
15:37
НБУ
НБУ підвищив облікову ставку до 13,5%
15:21
Трамп
Журнал TIME оголосив Трампа "Людиною року"
15:20
ЮНЕСКО
"Бабин Яр" та Одеський літературний музей внесли до списку культурних цінностей ЮНЕСКО
15:07
лого
"Земля, що об'єднує": Одеська облрада затвердила бренд-концепцію та айдентику Одещини
14:45
Оновлено
Атака по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю 10 грудня: кількість загиблих зросла до 11, серед поранених є дитина
14:44
Роснефть Reliance
Індія і Росія уклали найбільшу в історії угоду про постачання нафти, - Reuters
14:41
На ТОТ Херсонщини окупанти незаконно зрубали 400 ялинок
14:17
У РФ заявили про домовленість з Україною обмінятися посилками для полонених
14:05
OPINION
Фрідріх Мерц: той, хто взяв реванш у Меркель і може допомогти Україні
14:05
Книги
Програму єКнига планують запустити з 16 грудня
14:04
путін
The Times: Ракетні амбіції Дніпра витримують натиск Путіна
14:02
війна діти
Ще 326 дітей залишаються в зоні активних бойових дій на Донеччині
13:54
На фото: LATEXFAUNA випустила розпусний кліп
Кліп Latexfauna потрапив до топ-100 світового чарту YouTube
13:36
світло
В Укренерго розповіли про нову схему відключень світла
13:10
В'ячеслав Володін
В Україні заочно засудили до 15 років тюрми голову держдуми РФ В’ячеслава Володіна
13:08
Через погрози оприлюднити фото гонщика: ексмедсестру Шумахера звинувачують у вимаганні 15 млн євро
12:59
Росіяни засудили 20-річного маріупольця до 11 років колонії через нібито шпигунство на користь ГУР
12:55
Анастасія Блищик пресофіцер в 47 окрема механізована бригада
"Залишився маріонеткою": пресофіцерка 47-ї ОМБр Блищик прокоментувала відео Маркуса щодо медійної роботи підрозділу
12:53
Свенья Шульце
До Києва приїхала міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце
12:35
Михайло Шатський
У Москві ліквідували заступника генконструктора "Марсу" Шатського, який модернізував ракети
12:33
Міністерство оборони України
Міноборони спрямувало 23 млрд грн на закупівлю озброєння польській компанії попри ризики, - Железняк
12:26
шенгенська віза шенген
Болгарія та Румунія з 1 січня приєднаються до Шенгенської зони
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV