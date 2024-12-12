Курахове є пріоритетом РФ, щоб почати наступ на Покровськ: військовослужбовець Тимочко про загрози для ЗСУ

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Курахове для росіян зараз є пріоритетом для початку наступу на Покровськ. Якщо вони зможуть швидко захопити Покровськ, його індустріальний потенціал можна буде використовувати для наступних операцій, хоч у напрямку Слов'янська або Дніпропетровщини. Однак захоплення зруйнованого міста значно ускладнить проведення бойових дій та організацію військ, тому ворог сподівається зайняти Покровськ у відносно цілому стані, щоб використовувати його інфраструктуру", - повідомив Тимочко.

За його словами, сьогоднішній наступ ворога насправді відображає їхній попередній задум. Курахівське водосховище має для них більший пріоритет, ніж саме місто Курахове. Окупанти мають намір побудувати плацдарм, щоб перекинути частину військ на Покровськ.

"Бої за місто ще тривають, але ворог просувається і намагається укріпитися по північній стороні водосховища. Поки вони не зайняли Курахове і береги водосховища, повноцінно наступати на Покровськ росіянам буде надзвичайно складно. Ворог сподівається по водосховищу і місту побудувати лінію оборони флангів, але далі просуватися буде складно, особливо з настанням зими та коротким світловим днем. Проте вони, швидше за все, спробують наступати на Покровськ, промислове місто", - зазначив він.

На напрямку Курахове - Покровськ зосереджено близько 100-150 тисяч ворожих військ, з яких майже 40 тисяч наступають на Курахове. Однак, збільшити концентрацію сил їм складно через події на фронті від Курщини до Харківщини, від Часового Яру до Торецька. Тому вони намагаються робити це поетапно, каже Тимочко.

"Костянтинопіль, Багатир і Сухі Яли є важливими населеними пунктами. Ворог намагався зруйнувати дамбу в Старих Тернах, щоб затопити цю територію. Це було зроблено для того, щоб серйозно ускладнити нашу оборону, підтопити фортифікації, бліндажі, окопи та, за можливості, дорогу М-15, яка веде з Запоріжжя в Донецьк. Це мало на меті ускладнити логістику наших Збройних сил до Курахового. Також ворог розраховував, що руйнування дамби убезпечить їхні війська під час потенційного наступу. Вони вважали, що ми могли б створити екологічні кризи, хоча це не відповідає дійсності. Ворог сподівався не потрапити під затоплення, коли вони спробують наступати в районі Ялів чи Костянтинополя", - додав він.