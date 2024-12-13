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Головна Війна з Росією "Самовіддано відбивають штурми": в ОСУВ "Хортиця" спростували заяви про оточення підрозділів ЗСУ під Кураховим

"Самовіддано відбивають штурми": в ОСУВ "Хортиця" спростували заяви про оточення підрозділів ЗСУ під Кураховим

Світлана Кравченко
13 грудня, 2024 п'ятниця
16:11
Війна з Росією

Підрозділи ЗСУ відбивають штурми росіян на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка Трудове, Романівка і протидіють їх захопленню або оточенню противником

Зміст

Про це заявили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

Таким чином військові спростували інформацію, що українські війська близькі до оточення в районі Успенівки Донецької області.

"Деякими медіа та в соціальних мережах ширяться повідомлення про оперативне оточення підрозділів Збройних сил України в районі Успенівки Донецької області. Наразі підрозділи Збройних Сил України, що залучені для проведення оборонних операцій на відповідній ділянці фронту, відбивають російські штурми", - наголосили військові.

За даними ОСУВ "Хортиця", підрозділі ЗСУ активізують дії, що потрібні для захисту на цій та інших ділянках фронту.

  • Напередодні ввечері канал OSINT-проєкт DeepState заявив про критичну ситуацію навколо "Успенівського мішка" - на південь від Курахового. Експерти зазначили, що ЗСУ ризикують потрапити там в оточення.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Курахове
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