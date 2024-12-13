"Самовіддано відбивають штурми": в ОСУВ "Хортиця" спростували заяви про оточення підрозділів ЗСУ під Кураховим
Підрозділи ЗСУ відбивають штурми росіян на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка Трудове, Романівка і протидіють їх захопленню або оточенню противником
Про це заявили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".
Таким чином військові спростували інформацію, що українські війська близькі до оточення в районі Успенівки Донецької області.
"Деякими медіа та в соціальних мережах ширяться повідомлення про оперативне оточення підрозділів Збройних сил України в районі Успенівки Донецької області. Наразі підрозділи Збройних Сил України, що залучені для проведення оборонних операцій на відповідній ділянці фронту, відбивають російські штурми", - наголосили військові.
За даними ОСУВ "Хортиця", підрозділі ЗСУ активізують дії, що потрібні для захисту на цій та інших ділянках фронту.
- Напередодні ввечері канал OSINT-проєкт DeepState заявив про критичну ситуацію навколо "Успенівського мішка" - на південь від Курахового. Експерти зазначили, що ЗСУ ризикують потрапити там в оточення.
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