"Самовіддано відбивають штурми": в ОСУВ "Хортиця" спростували заяви про оточення підрозділів ЗСУ під Кураховим

Про це заявили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

Таким чином військові спростували інформацію, що українські війська близькі до оточення в районі Успенівки Донецької області.

"Деякими медіа та в соціальних мережах ширяться повідомлення про оперативне оточення підрозділів Збройних сил України в районі Успенівки Донецької області. Наразі підрозділи Збройних Сил України, що залучені для проведення оборонних операцій на відповідній ділянці фронту, відбивають російські штурми", - наголосили військові.

За даними ОСУВ "Хортиця", підрозділі ЗСУ активізують дії, що потрібні для захисту на цій та інших ділянках фронту.