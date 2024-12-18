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Головна Світ Шольц вважає, що Трамп підтримав би його рішення не передавати Україні Taurus

Шольц вважає, що Трамп підтримав би його рішення не передавати Україні Taurus

Катерина Єсікова
18 грудня, 2024 середа
07:00
Світ Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що обраний президент США Дональд Трамп підтримав би його ідею не постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus

Зміст

Про це пише Spiegel.

Шольц заявив, що для нього було б "неправильним рішенням" поставити зброю, яка може досягти далеко вглиб Росії.

"Якщо я правильно розумію, то це буде так само оцінюватися і в майбутньому, наприклад у трансатлантичному співробітництві. Принаймні, це те, що я бачив в останніх інтерв'ю президента Трампа", - наголосив він.

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  • Напередодні Шольц під час засідання партії СДПН у Потсдамі висловив підтримку Україні та закликав до мирного врегулювання конфлікту, однак заявив, що до передачі Taurus не готовий.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Німеччина
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога Україні
підтримка України
Олаф Шольц
Світ про Україну
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