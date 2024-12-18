Шольц вважає, що Трамп підтримав би його рішення не передавати Україні Taurus

Про це пише Spiegel.

Шольц заявив, що для нього було б "неправильним рішенням" поставити зброю, яка може досягти далеко вглиб Росії.

"Якщо я правильно розумію, то це буде так само оцінюватися і в майбутньому, наприклад у трансатлантичному співробітництві. Принаймні, це те, що я бачив в останніх інтерв'ю президента Трампа", - наголосив він.

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