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Головна Світ Шольц заявив, що підтримує Україну, але до передачі Taurus не готовий

Шольц заявив, що підтримує Україну, але до передачі Taurus не готовий

Марія Науменко
14 грудня, 2024 субота
19:13
Світ Саміт ЄС, Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час засідання партії СДПН у Потсдамі висловив підтримку Україні та закликав до мирного врегулювання конфлікту, однак заявив, що до передачі Taurus не готовий

Зміст

Про це повідомляє Bild.

"Україна - це не маріонеткова держава без власної обороноздатності, а країна, яка вирішила йти в Європу, у якої сильна демократія і дуже сильна армія, оснащена західною зброєю. Україна виживе, вона буде сильною - і має встановитися мир, який покладе край убивствам", - наголосив він.

Попри підтримку України, Шольц повторив, що Німеччина не готова передавати Києву далекобійні ракети. 

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"Було б неправильно сказати, що ми хочемо, щоб зброя, яку ми постачаємо, потрапляла глибоко у внутрішні райони (Росії - ред.). Тому я чітко заявляю: я цього робити не буду. Зараз ми повинні гарантувати, що суверенітет України залишиться в безпеці і що вбивства в якийсь момент припиняться", - підсумував Шольц.

  • Нагадаємо, 2 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц перебував із робочим візитом у Києві, де оголосив про надання чергового пакета підтримки включно з системою ППО IRIS-T.

 

Теги:
Новини
Україна
політика
Німеччина
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Олаф Шольц
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