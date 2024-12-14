Шольц заявив, що підтримує Україну, але до передачі Taurus не готовий

Про це повідомляє Bild.

"Україна - це не маріонеткова держава без власної обороноздатності, а країна, яка вирішила йти в Європу, у якої сильна демократія і дуже сильна армія, оснащена західною зброєю. Україна виживе, вона буде сильною - і має встановитися мир, який покладе край убивствам", - наголосив він.

Попри підтримку України, Шольц повторив, що Німеччина не готова передавати Києву далекобійні ракети.

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"Було б неправильно сказати, що ми хочемо, щоб зброя, яку ми постачаємо, потрапляла глибоко у внутрішні райони (Росії - ред.). Тому я чітко заявляю: я цього робити не буду. Зараз ми повинні гарантувати, що суверенітет України залишиться в безпеці і що вбивства в якийсь момент припиняться", - підсумував Шольц.