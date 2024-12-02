Шольц приїхав до Києва
2 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц розпочав неоголошений візит до України
Про це повідомляє dpa i Tagesschau.
У канцлера мають пройти перемовини з президентом Володимиром Зеленським. Ймовірно, переговори стосуватимуться ситуації на фронті, а також дипломатичних ініціатив, які можуть виходити від Білого Дому Дональда Трампа щодо припинення війни.
"Він оголосив про подальші поставки зброї на 650 мільйонів євро", - пишуть ЗМІ.
Своїм візитом канцлер хоче дати зрозуміти, що Німеччина залишатиметься "найсильнішим прихильником України в Європі".
- Актуальне
- Важливе