Шольц приїхав до Києва

Про це повідомляє dpa i Tagesschau.

У канцлера мають пройти перемовини з президентом Володимиром Зеленським. Ймовірно, переговори стосуватимуться ситуації на фронті, а також дипломатичних ініціатив, які можуть виходити від Білого Дому Дональда Трампа щодо припинення війни.

"Він оголосив про подальші поставки зброї на 650 мільйонів євро", - пишуть ЗМІ.

Своїм візитом канцлер хоче дати зрозуміти, що Німеччина залишатиметься "найсильнішим прихильником України в Європі".