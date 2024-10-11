Шольц під час зустрічі із Зеленським анонсував новий пакет допомоги для України на €1,4 млрд

Про це канцлер Німеччини заявив під час спільного брифінгу із Зеленським.

"До кінця року за підтримки партнерів - Бельгії, Данії, Норвегії - поставимо в Україну ще один пакет на 1,4 млрд євро", - заявив Шольц.

Зазначається, що новий пакет допомоги Києву сформують до кінця року за підтримки Бельгії, Данії, Норвегії. Він міститиме засоби ППО, IRIS-T, зенітний артилерійський комплекс Skynex, "гепарди", керовані гаубиці, САУ, броньовані машини, бойові дрони, радари та боєприпаси.

Шольц також зазначив, що Україні вже поставили новий пакет на 600 млн євро, куди увійшли система вже п’ята IRIS-T SLM, танки, гаубиці, боєприпаси та дрони. За словами німецького канцлера, центральним у допомозі України залишається допомога з ППО.

Шольц також оголосив, що у 2025 році Німеччина продовжить підтримку України - 4 мільярди євро вже заклали у бюджет країни. Йдеться про пряму двосторонню військову допомогу.