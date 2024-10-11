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Шольц під час зустрічі із Зеленським анонсував новий пакет допомоги для України на €1,4 млрд

Світлана Кравченко
11 жовтня, 2024 п'ятниця
16:10
Світ Володимир Зеленський і Олаф Шольц

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 жовтня, прибув до Берліна на зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, який оголосив про виділення Україні до кінця року нового пакета допомоги на суму 1,4 млрд євро

Зміст

Про це канцлер Німеччини заявив під час спільного брифінгу із Зеленським.

"До кінця року за підтримки партнерів - Бельгії, Данії, Норвегії - поставимо в Україну ще один пакет на 1,4 млрд євро", - заявив Шольц.

Зазначається, що новий пакет допомоги Києву сформують до кінця року за підтримки Бельгії, Данії, Норвегії. Він міститиме засоби ППО, IRIS-T, зенітний артилерійський комплекс Skynex, "гепарди", керовані гаубиці, САУ, броньовані машини, бойові дрони, радари та боєприпаси.

Шольц також зазначив, що Україні вже поставили новий пакет на 600 млн євро, куди увійшли система вже п’ята IRIS-T SLM, танки, гаубиці, боєприпаси та дрони. За словами німецького канцлера, центральним у допомозі України залишається допомога з ППО.

Шольц також оголосив, що у 2025 році Німеччина продовжить підтримку України - 4 мільярди євро вже заклали у бюджет країни. Йдеться про пряму двосторонню військову допомогу.

  • Протягом минулого тижня Україна отримала від Німеччини зенітно-ракетний комплекс середньої дальності IRIS-T SLM, а також малої дальності IRIS-T SLS.

Теги:
Україна
Німеччина
Володимир Зеленський
Війна з Росією
допомога Україні
Економіка
зброя для України
Олаф Шольц
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