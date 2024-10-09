Німеччина передала Україні системи ППО Iris-T SLM і Iris-T SLS
Протягом минулого тижня Україна отримала від Німеччини зенітно-ракетний комплекс середньої дальності IRIS-T SLM, а також малої дальності IRIS-T SLS
Про це в інтерв'ю RND заявив голова спеціального штабу допомоги Україні в міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.
"Тільки минулого тижня ми доставили дві зенітні системи Iris-T SLM і SLS. І до кінця цього року ми поставимо ще дві системи протиповітряної оборони", - повідомив він.
Йдеться про системи протиповітряної оборони, необхідні Україні для захисту об’єктів критичної інфраструктури та громадян від ударів російських окупантів.
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Фройдінг наголосив, що Берлін наразі здійснює доставлення військової техніки й боєприпасів для українських військових на високому рівні й надалі підтримуватиме його.
Німецький генерал-майор також додав, що українські військові отримують від Німеччини легку бронетехніку та основні бойові танки, а також велику кількість артилерійських боєприпасів. За його словами, ця допомога є досить суттєвою.
"Федеральний уряд залишається єдиним у своїй підтримці України", - підсумував посадовець.
- 4 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін замовив 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T для ЗСУ.
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