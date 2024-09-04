Німеччина замовила для України 17 систем ППО IRIS-T, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін замовив 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T для ЗСУ
Про це він повідомив під час візиту на військову базу неподалік міста Кіль, передає Bloomberg.
Шольц підтвердив німецьке замовлення додаткових IRIS-T. За його словами, ФРН поставить Україні 17 таких систем ППО, сім Київ вже отримав.
Також він наголосив, що ці системи допомогли Києву збити понад 250 ракет і дронів росіян.
"Це свідчить про те, що німецька підтримка України не припиняється. Ми спланували все заздалегідь і вчасно забезпечили контракти й фінансування, щоб Україна могла і надалі повністю покладатися на нас", - підкреслив канцлер.
Шольц запевнив, до кінця 2026 року Україна отримає 24 системи IRIS-T від ФРН: 12 середньої дальності і 12 - малої.
За словами анонімного співрозмовника Bloomberg, 6 ППО IRIS-T коштуватимуть близько €950 млн для Бундесверу.
- 3 вересня Німеччина в межах свого планує надати Україні 12 систем протиповітряної оборони IRIS-T готується передати два таких ЗРК до кінця 2024 року.
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