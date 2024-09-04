Німеччина замовила для України 17 систем ППО IRIS-T, - Шольц

Про це він повідомив під час візиту на військову базу неподалік міста Кіль, передає Bloomberg.

Шольц підтвердив німецьке замовлення додаткових IRIS-T. За його словами, ФРН поставить Україні 17 таких систем ППО, сім Київ вже отримав.

Також він наголосив, що ці системи допомогли Києву збити понад 250 ракет і дронів росіян.

"Це свідчить про те, що німецька підтримка України не припиняється. Ми спланували все заздалегідь і вчасно забезпечили контракти й фінансування, щоб Україна могла і надалі повністю покладатися на нас", - підкреслив канцлер.

Шольц запевнив, до кінця 2026 року Україна отримає 24 системи IRIS-T від ФРН: 12 середньої дальності і 12 - малої.

За словами анонімного співрозмовника Bloomberg, 6 ППО IRIS-T коштуватимуть близько €950 млн для Бундесверу.