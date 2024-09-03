Німеччина готується передати Україні два ЗРК IRIS-T до кінця року, - Reuters
Німеччина в межах свого плану надати Україні 12 систем протиповітряної оборони IRIS-T готується передати два таких ЗРК до кінця 2024 року
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело.
За словами співрозмовника, очікується, що Берлін надасть Києву два IRIS-T до кінця цього року. Чотири ЗРК ФРН уже поставила Україні, коли шість доставлять "на більш пізньому етапі".
Також джерело підкреслило, Німеччина дотримується плану щодо надання Україні 12 систем протиповітряної оборони IRIS-T.
"Німецькі військово-повітряні сили отримали першу з шести систем IRIS-T, які вони загалом замовили до цього часу", - зазначено в матеріалі.
- 5 липня посол Німеччини в Україні Мартін Єгер повідомив, що Київ вже отримав третій зенітний ракетний комплекс Patriot від Берліна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.53
- EUR Купівля 45.29Продаж 45.97
- Актуальне
- Важливе