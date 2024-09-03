Німеччина готується передати Україні два ЗРК IRIS-T до кінця року, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело.

За словами співрозмовника, очікується, що Берлін надасть Києву два IRIS-T до кінця цього року. Чотири ЗРК ФРН уже поставила Україні, коли шість доставлять "на більш пізньому етапі".

Також джерело підкреслило, Німеччина дотримується плану щодо надання Україні 12 систем протиповітряної оборони IRIS-T.

"Німецькі військово-повітряні сили отримали першу з шести систем IRIS-T, які вони загалом замовили до цього часу", - зазначено в матеріалі.