Німеччина передала Україні третій ЗРК Patriot

Про це він написав у соцмережі Х.

"В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет", - йдеться у повідомленні.



Дипломат також додав, що український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.