Німеччина передала Україні третій ЗРК Patriot
У п'ятницю, 5 липня, посол Німеччини в Україні Мартін Єгер повідомив, що Київ вже отримав третій зенітний ракетний комплекс Patriot від Берліна
Про це він написав у соцмережі Х.
"В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет", - йдеться у повідомленні.
Дипломат також додав, що український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.
- Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував поставку в Україну трьох систем ППО Patriot від Румунії, Німеччини та Нідерландів, ще декілька країн надають додаткові ракети до них.
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