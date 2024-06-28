Україні передадуть ще три Patriot: Шмигаль назвав країни-донори
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував поставку в Україну трьох систем ППО Patriot від Румунії, Німеччини та Нідерландів, ще декілька країн надають додаткові ракети до них
Про це він заявив у етері телемарафону "Єдині новини".
"Італія передасть нам уже другу систему SAMP-T, яка ефективна та здатна перехоплювати балістичні ракети. Румунія та Німеччина нададуть по одній системі Patriot. Також Німеччина надасть системи IRIS-T та Gepard", - зазначив прем'єр.
Він зауважив, що Сполучені Штати вже надали пріоритет для України у постачанні ракет для Patriot та NASAMS.
За його словами, ще одну систему Patriot нададуть Нідерланди.
"Німеччина, Данія, Нідерланди, Норвегія надають додаткові ракети для систем Patriot - мати запас ракет є критично важливим. Такі ракети окремо також надасть Іспанія", - заявив Шмигаль.
Такі ракети окремо надасть також Іспанія.
Крім того, як стверджує очільник українського уряду, Швеція надасть два літаки радіолокаційного спостереження для посилення українського ППО.
"Ми будемо бачити не лише територію України, а й територію ворога ще на підльоті. І ППО зможе якісніше готуватися до ракетних і дронових атак ворога", - підсумував він.
За словами Шмигаля, посилення повітряного простору над Україною – конкретні результати роботи всієї української команди за останній час.
"Міжнародні партнери почули нас", - підкреслив він.
- 27 червня стало відомо, що США й Ізраїль ведуть переговори з Україною щодо надання їй до 8 систем протиповітряної оборони Patriot, які потрібні для захисту від атак РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.84
- EUR Купівля 43.26Продаж 43.96
- Актуальне
- Важливе