Що таке IRIS-T SLM і як німецькі комплекси покращать ППО України

Що таке ракета IRIS-T

IRIS-T – це назва ракети класу "повітря-повітря" спільної європейської розробки, оснащена інфрачервоною головкою самонаведення, що охолоджується. У європейському проєкті, що стартував у 1996-му, Німеччина брала участь разом з Грецією, Італією, Норвегією, Швецією, Іспанією та Канадою (вийшла з проєкту). Основний виробник – німецька військова компанія Diehl. Випробування повітряної версії IRIS-T закінчилися у 2002 році, а вже у 2003 році Німеччина, а за нею й інші учасники проєкту розпочали закупівлю для своїх військово-повітряних сил. Керовані ракети IRIS-T несуть такі винищувачі, як Eurofigher, F-16, EF-18, Tornado, Saab Gripen. Вони можуть захистити від літаків, вертольотів та інших ракет.

Ракета складається із п'яти модулів: електронне обладнання, система охолодження, система наведення, бойова частина та двигун з органами управління і підривник.

Вартість ракети IRIS-T повітряного базування приблизно 350 тис. євро. Приблизний аналог – американська ракета AIM-9X коштує близько 600 тис. доларів.

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Як створювали комплекс ППО IRIS-T SLM

З роботи над проєктом було передбачено модернізацію ракети, щоб могти використовувати її з наземних пускових станцій. У зв'язку з тим, що стартувати тут потрібно з землі, основну увагу при розробці ЗРК приділяли збільшення дальності польоту.

Врешті компанія-виробник Diehl розробила три варіанти пускових систем:

IRIS-T SLS – комплекс ППО малої дальності (до 12 км); IRIS-T SLM – ППО середньої дальності (до 40 км); IRIS-T SLX – комплекс ППО великої дальності, розробляється з 2021 року.

SLS і SLM презентували у 2014 році. Першою, у 2019 році, установки отримала Швеція, вслід за нею Норвегія. Йшлося про ППО малої дальності. Україні поставили комплекс середньої дальності. Його формально прийняли на озброєння в Німеччині у 2017 році, хоч досі реальних поставок бундесверу ще не було.

Над модифікацією ППО великої дальності виробники досі працюють. Того року Diehl багато разів презентував цю систему на міжнародних виставках.

Що таке IRIS-T SLM і як він працює

IRIS-T SLM є найсучаснішою система ППО Німеччини. Вона призначена для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет.

Система складається з трьох основних елементів: пускової установки на шасі вантажівки MAN SX 45 (8х8) з місцем для восьми ракет, радіолокаційної установки та машини керування. Пускові установки можна перевозити на гусеничних платформах чи вантажівках (не обов'язково на тих, що надає виробник). Крім того, система може отримувати дані як із радарів, що входять до комплектації, так і з інших радіолокаційних систем.

Комплекс IRIS-T SLM вирізняється потужнішою версією зенітних керованих ракет IRIS-T. Ці ракети можуть вражати цілі на відстані до 40 кілометрів та на висоті до 20 кілометрів. Ракети мають кращу маневровість завдяки твердопаливному двигуну з керованим вектором тяги.

Інфрачервона головка самонаведення має високий ступінь захисту від пасивних та активних засобів протидії. Іншими словами, інфрачервоний метод наведення – це фактично наведення на тепло. Однак "розумна" система самонаведення ракети здатна запам'ятовувати образи та порівнювати їх із даними зі своєї пам'яті. Це дозволяє IRIS-T відрізняти справжню ціль і теплові пастки. Натомість сама ракета нічого не випромінює і не виявляє свою присутність, аж поки не потрапить у ціль.

Ще одна суттєва перевага – система може знищувати кілька цілей водночас. Повністю заряджені всі три пускові установки системи мають 24 ракети, відтак теоретично комплекс здатен вразити 24 цілі одночасно. ЗРК здатний "прикрити" площу 196 тис. квадратних кілометрів або смугу, завдовжки 175 км.

Технічні характеристики IRIS-T SLM

Ракет у пусковій установці – 8,

Інструментальна дальність виявлення цілі – 250 км,

Висота виявлення цілі – 40 км,

Дальність захвату цілі – 120 км (літак), 60 км (крилата ракета),

Кут огляду – 100° у фіксованому положені (360° при обертанні),

Максимальна дальність ураження цілі – 40 км,

Максимальна висота враження цілі – 20 км.

Швидкість польоту ракети: 1020 м/с, або 3672 км/год;

Маса бойової частини ракети: 11,4 кг.

Вартість IRIS-T SLM

Точну вартість системи визначити неможливо. Західні медіа свого часу писали про контракт на купівлю для України 11 батарей за 1,5-2 млрд євро (140-178 млн за батарею). Скажімо, минулого літа Welt писав про 11 установок IRIS-T SLM за ціною 140 млн євро за штуку. Однак невідомо, що саме включено до цієї суми. Так само ніде офіційно не повідомляють і про комплектацію "ірісів", тобто скільки до однієї батареї сходить пускових установок, радарів тощо.

Вартість ракети IRIS-T SL класу "земля-повітря" невідома, бо вони ніколи не поставлялися окремо від комплексів. Вартість базової версії складає 320-380 тис. євро. "Адаптована версія", вважають експерти, коштуватиме дорожче.

На що здатен IRIS-T SLM

Головний спеціаліст відділку підготовки зенітних ракетних військ командування ПС ЗСУ Денис Смажний наголошував, що завдяки чутливому радару IRIS-T покликаний значно полегшити роботу з протидії таким ракетам як Х-22 чи Х-101. Вони летять дуже низько та збудовані за малопомітною технологією, тому засоби ППО та радари, які перебували на озброєнні в ЗСУ раніше не дуже добре "бачили" ці ракети.

"Водночас одних тільки IRIS-T для захисту українського неба недостатньо, особливо для протидії таким загрозам, як балістичні ракети. Сама зенітна керована ракета комплексу IRIS-T важить лише 130 кг, тоді як у "Іскандера" чи "Кинджала" тільки бойової частини 500 кг. "Це – як проїхати автомобілем крізь рій комах, водій цього навіть не помітить", – наголосив Денис Смажний.

Отже, ефективно працюючи проти "калібрів" чи надзвукових крилатих ракет, IRIS-T SLM навряд чи зможе протидіяти ракетам балістичним. Проблема перехоплення балістичних цілей полягає також у тому, що така ракета летить практично вертикально зверху-вниз, з дуже великою швидкістю – до 2700 км/год. Зону дії IRIS-T SLM, що сягає 20 км у висоту, ракета подолає за 26 секунд. Для порівняння – крилата ракета "Калібр" буде вразливою вшестеро довше, впродовж 2,7 хвилини. З іншого боку, проєктували ЗРК не для захисту від балістичних ракет, у своїй зоні відповідальності IRIS-T SLM ефективно вражає літаки та крилаті ракети.

За словами Дениса Смажного, ефективно протидіяти таким загрозам, як балістичні ракети, можна, будуючи ефективну багатошарову систему протиракетної оборони, до якої входять і IRIS-T, і NASAMS, і Patriot,

IRIS-T SLM в Україні

Про те, що Німеччина передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони, канцлер Олаф Шольц заявив 1 червня 2022 року. Згодом система ППО IRIS-T SLM потрапила до списку озброєння, що його ФРН зобов'язалася передати Україні.

Перший комплекс прибув в Україну 12 жовтня, а невдовзі після цього Шольц пообіцяв Україні ще три комплекси ППО, "кожен з яких здатен захистити велике місто". Під час першого бойового хрещення комплекс IRIS-T збив 100 відсотків цілей

Наразі в Україні діє дві системи IRIS-T SLM – друга прибула у квітні цього року, а Німеччина передала її в співпраці зі Швецією. Очікують ще на 6 комплексів. Два повинні прибути до кінця 2023 року, ще чотири – у 2024-му.