Німецька система ППО IRIS-T прибула в Україну
У вівторок, 12 жовтня, надана Німеччиною система протиповітряної оборони IRIS-T прибула до України
Про це повідомив у Telegram очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Німецька IRIS-T вже в Україні. Починаємо більш щільно закривати небо від російських ракет. Це тільки початок, чекаємо на NASAMS, створимо власний небесний щит", - написав Єрмак.
IRIS-T SLM — зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії, призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет.
- Раніше президент США Джо Байден підтвердив надання Україні нового пакету допомоги на $625 млн, який серед іншого включає HIMARS, боєприпаси, бронетехніку та транспортні засоби.
- Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Німеччина передасть Україні дві системи ППО IRIS-T до кінця поточного року і ще дві - на початку наступного.
- 11 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про прибуття в Україну наданих США чотирьох додаткових ракетних артилерійських систем HIMARS.
- США розпочали доставку до України перших систем ППО NASAMS і планують прискорити постачання решти.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.3
Купівля 40.3Продаж 41.3
-
EUR
Купівля 38.72Продаж 39.95
- Актуальне
- Важливе