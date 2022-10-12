Німецька система ППО IRIS-T прибула в Україну

Про це повідомив у Telegram очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Німецька IRIS-T вже в Україні. Починаємо більш щільно закривати небо від російських ракет. Це тільки початок, чекаємо на NASAMS, створимо власний небесний щит", - написав Єрмак.

IRIS-T SLM — зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії, призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет.

Раніше президент США Джо Байден підтвердив надання Україні нового пакету допомоги на $625 млн, який серед іншого включає HIMARS, боєприпаси, бронетехніку та транспортні засоби.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Німеччина передасть Україні дві системи ППО IRIS-T до кінця поточного року і ще дві - на початку наступного.

11 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про прибуття в Україну наданих США чотирьох додаткових ракетних артилерійських систем HIMARS.

США розпочали доставку до України перших систем ППО NASAMS і планують прискорити постачання решти.

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