В Україну прибули 4 додаткові HIMARS від США

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"4 додаткових HIMARS від наших америкаських партнерів прибули! Я дякую президенту США Джо Байдену, міністру оборони Ллойду Остіну III і американському народу. Час HIMARS: добрий час для українців і поганий час для окупантів. Чудові новини напередодні Рамштайн-6, куди я збираюся завтра. Далі буде", - написав Резніков.

Раніше Байден підтвердив надання Україні нового пакету допомоги на $625 млн, який серед іншого включає HIMARS, боєприпаси, бронетехніку та транспортні засоби.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb