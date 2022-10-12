В Україну прибули 4 додаткові HIMARS від США
У вівторок, 11 жовтня, в Україну прибули чотири додаткові артилерійські ракетні системи HIMARS, надані США
Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.
"4 додаткових HIMARS від наших америкаських партнерів прибули! Я дякую президенту США Джо Байдену, міністру оборони Ллойду Остіну III і американському народу. Час HIMARS: добрий час для українців і поганий час для окупантів. Чудові новини напередодні Рамштайн-6, куди я збираюся завтра. Далі буде", - написав Резніков.
- Раніше Байден підтвердив надання Україні нового пакету допомоги на $625 млн, який серед іншого включає HIMARS, боєприпаси, бронетехніку та транспортні засоби.
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