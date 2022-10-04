English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією HIMARS, артсистеми, боєприпаси та бронетехніка: Байден підтвердив надання Україні нового пакету допомоги на $625 млн

HIMARS, артсистеми, боєприпаси та бронетехніка: Байден підтвердив надання Україні нового пакету допомоги на $625 млн

4 жовтня, 2022 вiвторок
20:38
війна з Росією Джо Байден ООН

У США підтвердили надання Україні нового пакету допомоги на $625 млн. Серед озброєння HIMARS, артсистеми, боєприпаси та бронетехніка

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Пакет озброєння на $625 млн включає артилерійські системи, серед них і HIMARS, боєприпаси, бронетехніку та транспортні засоби.

"Президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну, коли вона захищається від російської агресії стільки, скільки це буде потрібно, включаючи надання сьогодні нового пакету допомоги у сфері безпеки на суму 625 мільйонів доларів, який включає додаткову зброю та обладнання, включаючи HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також бронетехніку та транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.

Крім того, президент США Джо Байден підтвердив  готовність Штатів стягувати серйозні витрати з будь-якої особи, організації чи країни, які підтримують РФ.

"Байден відзначив безперервні зусилля Сполучених Штатів згуртувати світ під зусиллями України захистити свою свободу та демократію, як це закріплено в статуті ООН", - додали у пресслужбі.

Довідково. HIMARS – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Система стріляє 227-мм ракетами з GPS-керуванням та випускає до 6 ракет за раз або одну балістичну ракету ATACMS. Вона може вражати цілі з відривом до 300 км.

  • Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив, що Україна звернулася до США з проханням передати ракетні системи ATACMS з умовою узгоджувати цілі, які атакуватимуть ЗСУ.
  • 16 вересня стало відомо, що президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги на $600 млн

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Джо Байден
США
допомога Україні
допомога США Україні
HIMARS
Читайте також:
Джо Байден ООН
4 жовтня, 2022 вiвторок
Не тільки HIMARS. Стало відомо, яку зброю отримає Україна у наступному пакеті допомоги від США
Володимир Путін
3 жовтня, 2022 понедiлок
У Росії почалися суперечності, які можна окреслити як внутрішня "війна", - військовий експерт Бадрак
НАТО
3 жовтня, 2022 понедiлок
Прогнозую, що три держави проголосують проти вступу України до НАТО, - політолог-міжнародник Воля
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.92
    Купівля 39.92
    Продаж 40.95
  • EUR
    Купівля 38.7
    Продаж 39.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
4 жовтня
21:06
Уряд України
Україна планує скасувати угоду про уникнення подвійного оподаткування з Білоруссю
20:59
речі окупантів
Поблизу кордону РФ із Сумщиною перебувають російські новобранці, - голова ОВА
20:49
Ексклюзив
Примусово мобілізовані росіяни розглядають варіант здатися в полон Україні
У армії РФ відбулось усунення професійної вертикалі, - боєць ЗСУ Шандор
20:40
Нацгвардійці показали, як ефектно знищили російський склад з боєприпасами на Харківщині
20:23
Денис Шмигаль
Розробили алгоритми евакуації населення: в уряді готуються до терактів на об'єкти критичної інфраструктури взимку
20:20
ЗСУ
ЗСУ завдали по ворогу 12 авіаударів, відбили атаки біля 10 населених пунктів, уразили скупчення окупантів і техніки
20:19
Ексклюзив
Авдіївка обстріл
Авдіївка прострілюється ворогом на 75%, ніхто не знає, звідки прилетить, - очільник ВЦА Барабаш
19:53
Коломойський
Коломойський відвідав офіс НАБУ в Києві
19:53
Кирило Шевченко
Голова НБУ Шевченко заявив про відставку, пояснивши її проблемами зі здоров'ям
19:31
Матеуш Моравецький
За війну в Україні відповідає не тільки Путін, а вся Росія, - прем'єр Польщі Моравецький
19:22
Масі Наєм
Правозахисник Масі Наєм, який втратив око на Донбасі, став обличчям колекції чоловічого одягу
19:10
Ексклюзив
росія ООН
ООН кишить російським сегментом, - експерший заступник генпрокурора Голомша
19:10
НАТО
Генсек НАТО Столтенберг офіційно отримав заявку України на вступ, - ОП
18:57
Світовий банк
Світовий банк покращив прогнози для економіки України на 2023 рік
18:45
блокпост
Окупанти намагаються встановити "кордон" на окупованому Запоріжжі, - голова ОДА
18:44
перехоплення розмов окупантів
"Разводятся, лишают себя прав на детей": росіянка розповіла, як жінки в РФ уберігають чоловіків від мобілізації, - перехоплення
18:42
ЗСУ
Українські захисники звільнили уже 1534 населені пункти
18:31
ринок землі
За час воєнного стану в Україні на аукціонах продали землі на 234 млн грн
18:28
Данія
Данія помітила підозрілу активність безпілотників біля газового родовища в Північному морі
18:15
Ексклюзив
Москва. Кремль
Під впливом успіхів ЗСУ у РФ або приберуть Путіна, або держава розколеться на шматки, - ексзаступник начальника генштабу ЗСУ Романенко
18:10
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:08
наступ ЗСУ
Міноборони РФ визнало значні успіхи ЗСУ на Харківщині та Херсонщині
18:05
Європарламент проголосував за використання в техніці Apple стандартних USB-роз'ємів як у Android
18:01
Росія скоїла понад 500 злочинів проти культурної спадщини України
17:59
обмін полоненими
Лікування, протезування, реабілітація та соцзахист. МВС визначило порядок роботи зі звільненими військовополоненими
17:46
ядерна зброя рф ракета
Ядерний шантаж є черговою стадією інформтероризму РФ щоб схилити Україну до перемовин на умовах кремля, - РНБО
17:44
Ініціатива UNITED24 розпочала співпрацю з офіційним імпортером
З кожного BMW - 50 тис. грн на меддопомогу. Ініціатива UNITED24 розпочала співпрацю з офіційним імпортером
17:41
Ексклюзив
Олег Синютка
Три базові речі повинні бути основою бюджету наступного року і не дискутуватися, - нардеп Синютка
17:32
аудіокниги
Українські діти за кордоном можуть отримати аудіокнижки голосами рідних: стартував книжковий проєкт "Better Time Stories"
17:23
Порошенко обговорив із міністром закордонних справ Великої Британії санкції проти російських олігархів та нарощення військової допомоги Україні
17:22
Ексклюзив
Батенко
У проєкт Держбюджету внесли розбудову метро у Харкові та Дніпрі, це викликає питання на тлі війни, - нардеп Батенко
17:18
нафта ембарго санкції
Обмеження цін на нафту з РФ зекономить бідним країнам $160 млрд в рік, - Мінфін США
17:17
На Харківщині ЗСУ звільнили Борівську Андріївку та Богуславку, - селищна рада
На Харківщині ЗСУ звільнили Борівську Андріївку та Богуславку, - селищна рада
17:16
Колаборанти
Надавали ворожим військам місця для відпочинку: керівника колонії на Херсонщині підозрюють у державній зраді
17:06
Сергій Притула
Українці зібрали понад 2,3 млн грн на підручник з історії для Ілона Маска, - Сергій Притула
17:01
Лиман, Донеччина
Над деокупованим Лиманом офіційно підняли український прапор
16:57
На фото: показ колекції Стелли Маккартні
Британська модельєрка Стелла Маккартні представила колекцію одягу в українських кольорах
16:53
Звільнення Херсонщини
На Херсонщині триває наступ ЗСУ: Міноборони підтвердило визволення Давидового Броду, а депутат облради – Великої Олександрівки
16:51
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Швеція закрила район Балтійського моря навколо витоку газу з трубопроводу
16:38
Ексклюзив
Микола Голомша
Проти Путіна треба зареєструвати кримінальне провадження, - експерший заступник генпрокурора Голомша
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV