HIMARS, артсистеми, боєприпаси та бронетехніка: Байден підтвердив надання Україні нового пакету допомоги на $625 млн
У США підтвердили надання Україні нового пакету допомоги на $625 млн. Серед озброєння HIMARS, артсистеми, боєприпаси та бронетехніка
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
Пакет озброєння на $625 млн включає артилерійські системи, серед них і HIMARS, боєприпаси, бронетехніку та транспортні засоби.
"Президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну, коли вона захищається від російської агресії стільки, скільки це буде потрібно, включаючи надання сьогодні нового пакету допомоги у сфері безпеки на суму 625 мільйонів доларів, який включає додаткову зброю та обладнання, включаючи HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також бронетехніку та транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.
Крім того, президент США Джо Байден підтвердив готовність Штатів стягувати серйозні витрати з будь-якої особи, організації чи країни, які підтримують РФ.
"Байден відзначив безперервні зусилля Сполучених Штатів згуртувати світ під зусиллями України захистити свою свободу та демократію, як це закріплено в статуті ООН", - додали у пресслужбі.
Довідково. HIMARS – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Система стріляє 227-мм ракетами з GPS-керуванням та випускає до 6 ракет за раз або одну балістичну ракету ATACMS. Вона може вражати цілі з відривом до 300 км.
- Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив, що Україна звернулася до США з проханням передати ракетні системи ATACMS з умовою узгоджувати цілі, які атакуватимуть ЗСУ.
- 16 вересня стало відомо, що президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги на $600 млн
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