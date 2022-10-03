Україна просить США надати ATACMS з умовою узгоджувати цілі, - CNN

Про це телеканалу CNN розповіли численні поінформовані співрозмовники.

Повідомляється, що український уряд пропонує США "повну й постійну видимість" переліків російських цілей, які планується уражати ATACMS. Це фактично дає Штатам можливість забороняти удари по території РФ, які у Вашингтоні можуть розцінити як ознаку ескалації та навіть втягування в російсько-українську війну.

"Ми, по суті, точно описали, які конкретно цілі нам потрібно уразити на нашій території, які ми не можемо досягти тим, що ми маємо зараз. Категорії цілей зрозумілі та не змінюються", – каже співрозмовник з українського боку на умовах анонімності.

Зокрема йдеться про логістичні шляхи, аеродроми, авіабази та склади зброї на Півдні й Сході України, включно з окупованим Кримом. Очікується, що ATACMS також дозволять Україні уражати місця запусків іранських дронів, чого українські сили наразі зробити не можуть.

У Білому домі вважають, що Україні достатньо систем залпового вогню HIMARS і варто зосередитися саме на них, позаяк деякі співрозмовники CNN вважають, що сам факт погодження ATACMS може вважатися у Москві перетином "червоної лінії" та приводом називати США стороною конфлікту.

Один зі співрозмовників CNN з американського боку так пояснює відмову надавати ATACMS: "Небагато користі, багато ризиків". Водночас у Києві вважають, що причина передусім у небажання Вашингтона подолати "психологічний поріг".

25 вересня у Пентагоні заявили, що Україні наразі не потрібні далекобійні ракети для HIMARS - ATACMS, які бʼють на відстань близько 300 км.

3 вересня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна не отримала далекобійних ракет ATACMS, оскільки на даному етапі війни успішно виконує завдання за допомогою озброєння меншої дальності.

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