Про це Остін розповів у інтерв'ю CNN.

За його словами, США й так постачають Україні озброєння, яке дуже ефективне на полі бою, і "справа не лише в обладнанні, яке у вас є".

"Мова йде про те, як ви використовуєте це обладнання, як ви синхронізуєте всі наявні речі, щоб були ефекти на полі бою, які потім можуть створювати можливості", – сказав Остін

Він наголосив, що наявні в України високоточні боєприпаси GMLRS до реактивних систем залпового вогню HIMARS, забезпечують необхідну вогневу потужність і дальність дії до 80 км для поточних потреб України та здатні вражати переважну більшість російських цілей.

Остін наголосив, що українські сили належним чином використовували технологію HIMARS для здійснення атак на матеріально-технічні склади, командування і контроль, що забирає значний потенціал у росіян.

25 вересня у Пентагоні заявили, що Україні наразі не потрібні далекобійні ракети для HIMARS - ATACMS, які бʼють на відстань близько 300 км.

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