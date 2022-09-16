Байден виділив Україні новий пакет військової допомоги на $600 млн
Президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги на $600 млн
Про це повідомляють на офіційному сайті Білого дому.
"Надав держсекретареві США повноваження здійснити виділення до $600 млн на оборонну продукцію і послуги Міністерства оборони США, військову підготовку і навчання з метою допомоги Україні", - йдеться у заяві президента Джо Байдена.
- 15 вересня США уклали контракт на суму $311 млн на поставку понад 1800 Javelin.
- У Пентагоні повідомили, яка зброя увійшла в новий пакет допомоги Україні на $600 млн.
- У Байдена розповіли, що надана Україні зброя призначена для контрнаступу на Півдні.
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