Про це повідомляють на офіційному сайті Білого дому.

"Надав держсекретареві США повноваження здійснити виділення до $600 млн на оборонну продукцію і послуги Міністерства оборони США, військову підготовку і навчання з метою допомоги Україні", - йдеться у заяві президента Джо Байдена.

15 вересня США уклали контракт на суму $311 млн на поставку понад 1800 Javelin.

У Пентагоні повідомили, яка зброя увійшла в новий пакет допомоги Україні на $600 млн.

У Байдена розповіли, що надана Україні зброя призначена для контрнаступу на Півдні.

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