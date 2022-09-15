У США уклали контракт на поставку понад 1800 Javelin, частина з яких піде в Україну
США уклали контракт на суму 311 мільйонів доларів на поставку понад 1800 Javelin
Про це йдеться у заяві Пентагону.
Угоду уклали зі спільним підприємством Javelin (JJV) між Raytheon Missiles and Defence та Lockheed Martin
"Закупівля є частиною додаткового забезпечення України. Контракт включає поповнення армії України, закупівлю для армії США та ракет для міжнародних партнерів", – йдеться в повідомленні.
За даними Пентагону, оборонні підприємства США виготовили вже понад 50 тис. ракет Javelin та понад 12 тис. багаторазових командних пускових установок багаторазового використання. Очікується, що Javelin залишатиметься в арсеналі зброї США до 2050 року та підлягатиме постійній модернізації для підтримки нових операційних потреб.
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