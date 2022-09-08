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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Пентагоні розповіли, яка зброя увійшла в новий пакет допомоги Україні на $675 млн. Перелік

У Пентагоні розповіли, яка зброя увійшла в новий пакет допомоги Україні на $675 млн. Перелік

8 вересня, 2022 четвер
18:46
війна з Росією HIMARS

Міністерство оборони США розповіло про деталі військової допомоги Україні на суму до 675 мільйонів доларів, які підуть на критично важливі потреби у сфері безпеки та оборони

Відповідний перелік є в заяві Пентагону.

Тож, США нададуть Україні:

- додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS;

- чотири 105-мм гаубиці та 36 000 105-мм артилерійських снарядів;

- додаткові високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;

- 100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин HMMWV;

- 1,5 млн набоїв до стрілецької зброї;

- понад 5 000 протитанкових систем;

- одну тисячу 155-мм пострілів дистанційних протитанкових мін (RAAM);

- додаткові гранатомети та стрілецьку зброю;

- 50 броньованих медичних автомобілів;

- прилади нічного бачення та інше польове обладнання.

Крім того, Державний департамент повідомив Конгресу про намір виділити 2 мільярди доларів США на довгострокові інвестиції в іноземне військове фінансування: 1 мільярд доларів США для зміцнення безпеки України та 1 мільярд доларів США для 18 сусідів України з регіону.

Загалом із січня 2021 року Сполучені Штати виділили Україні безпекову допомогу на суму понад 15,2 мільярда доларів. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 17,2 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні та понад 14,5 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення Росії.

  • Нагадаємо, за словами президента Зеленського, сьогоднішній візит Державного секретаря США Ентоні Блінкена до України вкотре демонструє лідерські позиції США у підтримці України та боротьби за свободу

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