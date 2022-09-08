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Головна війна з Росією Фінансова, економічна та оборонна допомога США – це гарантія, що ми повернемо наші землі, - Зеленський після зустрічі з Блінкеном

Фінансова, економічна та оборонна допомога США – це гарантія, що ми повернемо наші землі, - Зеленський після зустрічі з Блінкеном

8 вересня, 2022 четвер
18:36
війна з Росією

Сьогоднішній візит Державного секретаря США Ентоні Блінкена до України вкотре демонструє лідерські позиції США у підтримці України та боротьби за свободу

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Цінуємо важливу фінансову, економічну, а також оборонну допомогу з боку США. Це дуже важливі сигнали, що Сполучені Штати з нами. Для нас це гарантія того, що ми можемо повернути наші землі. Дякую за все, що ви робите для України, і що сьогодні ви поруч", - сказав Зеленський.

Як пише Вікно в Америку, за словами Блінкена, зараз настав "ключовий момент" військових дій, оскільки триває контрнаступ України на Півдні, який, за його словами, "виявився ефективним".

Блінкен також сказав, що "з нетерпінням чекає почути більше інформації" про контрнаступ України, що зробить переговорну позицію Києва сильнішою, коли Україна сяде за стіл переговорів із Росією.

Крім цього, Блінкен розповів про шкоду завдану Росії санкціями США, сказавши, що серед іншого вони "не можуть виробляти речі, які раніше експортували". Державний секретар зазначив, що Москва "зараз шукає зброю" від Північної Кореї та Ірану.

Також він відзначив важливість угоди, досягнутої за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволяє Україні експортувати зерно зі своїх південних портів. Нещодавні погрози російського президента Володимира Путіна її розірвати виявилися контрпродуктивними, сказав Блінкен.

За його словами, він та очільник Пентагону Ллойд Остін будуть й надалі надавати допомогу Україні, яка є "настільки важливою".

Блінкен також поінформував українського президента, що, президент США, відповідно до своїх повноважень, схвалив передачу Україні військової допомоги на 675 мільйонів доларів. Це вже двадцяте вилучення зброї та обладнання зі складів американської армії від початку повномасштабного російського вторгнення, яке включає додаткову зброю, боєприпаси та обладнання із запасів Міністерства оборони США.

Також Блінкен заявив, що Адміністрація США поінформувала Конгрес про намір виділити ще 2,2 мільярда доларів на довгострокові інвестиції в рамках зовнішнього військового фінансування для зміцнення безпеки України та 18 її сусідів, яким потенційно загрожує російська агресія. Таким чином, загальна військова допомогу США Україні від початку роботи Адміністрації Байдена сягатиме 15,2 мільярдів доларів.

  • Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прибув до Києва з неанонсованим візитом сьогодні, 8 вересня. Він оголосив про надання ще $2 млрд допомоги Україні та іншим країнам, яким загрожує Росія

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Новини
Володимир Зеленський
США
Ентоні Блінкен
допомога США Україні
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