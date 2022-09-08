Про це повідомляє американська агенція AP NEWS.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 8 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен здійснив позаплановий візит до Києва, оскільки адміністрація Байдена оголосила про нову велику військову допомогу на суму $2 млрд.

"Під час зустрічей із високопоставленими українськими посадовцями Блінкен сказав, що адміністрація Байдена надасть $2 млрд у вигляді довгострокового зовнішнього військового фінансування Україні та 18 її сусідам, включаючи членів НАТО та регіональних партнерів у сфері безпеки, які потенційно найбільше ризикують потрапити під російську агресію", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що близько $1 млрд виділять Україні, а решту коштів розділять між Албанією, Боснією, Болгарією, Хорватією, Чехією, Естонією, Грузією, Грецією, Косово, Латвією, Литвою, Молдовою, Чорногорією, Північною Македонією, Польщею, Румунією, Словаччини та Словенією.

"Ця допомога ще раз демонструє нашу непохитну відданість майбутньому України як демократичної, суверенної та незалежної держави, а також безпеці союзників і партнерів у всьому регіоні", - йдеться в повідомленні.

Загальний обсяг військової допомоги, виділеної Україні з боку США при адміністрації президента Джо Байдена, перевищив $10 млрд і Вашингтон продовжить допомагати Києву.

Сполучені штати Америки виділять Україні новий пакет "військової допомоги" на суму $675 млн. Цей пакет включає гаубиці, артилерійські боєприпаси, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи тощо.

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