Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі на авіабазі Рамштайн.

"Допомога Україні буде лише продовжуватися, зокрема йдеться про понад $600 млн додаткової допомоги. Адміністрація президента США активно працює з жовтня минулого року, щоб допомогти Україні зміцнюватися. Ми говоримо про допомогу, яка вкладається у ракетних конвоях, артилерійських установках, протитанкових системах, автоматах тощо", - сказав Остін.

Також міністр оборони США наголосив, що Сполучені Штати Америки збираються організувати свою оборонну основу, щоб вона відповідала потребам України, адже вся необхідна зброя має поставлятися вчасно.

"Ми рішуче налаштовані, щоб Україна отримувала зброю безперебійно, аби знаходити нові підходи до зміцнення підтримки. А також надавати Україні все озброєння, яке їй тільки буде потрібне надалі… Ми хочемо підігнати нашу оборонну основу, аби відповідати українським потребам. Це стосується вироблення зброї, а також її осучаснення. Також ми бачимо успіх наших зусиль, відображений на полі бою", - зазначив він.

Також Остін нагадав, що після "Рамштайн-4" у липні Україна отримала нові постачання реактивних систем залпового вогню, установок HIMARS і допомогу на £2,5 млрд.

"Додаткові пакети допомоги вже розробляється і окрема подяка міноборони Німеччини за підтримку і зміцнення оборонної потуги України", - сказав Остін.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у телеграмі зазначив, що США виділять Україні новий пакет "військової допомоги" на $675 млн.

Наприкінці серпня стала відома дата "Рамштайну-5": конференція запланована на 8 вересня.

Голова Пентагону Ллойд Остін оголосить про новий пакет допомоги Україні на п'ятій зустрічі на німецькій авіабазі Рамштайн.

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