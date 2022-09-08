"Те, що потрібно українцям": США оголосять про новий пакет допомоги під час зустрічі на авіабазі Рамштайн
Голова Пентагону Ллойд Остін оголосить про новий пакет допомоги Україні на п'ятій зустрічі на німецькій авіабазі Рамштайн
Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль, передає американський мовник C-SPAN.
За словами Каля, черговий пакет допомоги міститиме в собі, крім іншого, додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS.
"Абсолютно точно буде більше боєприпасів GMLRS... Це дійсно те, що потрібно українцям", - наголосив заступник міністра оборони США.
Зустрічі на німецькій авіабазі Рамштайн - це конференція міжнародних союзників України на чолі зі США. Зустріч об'єднує понад 40 країн, більшість із яких є членами НАТО та/або ЄС. Мета таких конференцій - координація військової допомоги Україні для протистояння російській військовій агресії.
Уперше зустріч на авіабазі Рамштайн відбулася 26 квітня 2022 року - за два місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- "Рамштайн-4" відбувся в онлайн-форматі. Після зустрічі Україні пообіцяли надати установки HIMARS і системи ППО NASAMS.
- Наприкінці серпня стала відома дата "Рамштайну-5": конференція запланована на 8 вересня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 39.24Продаж 40.33
- Актуальне
- Важливе