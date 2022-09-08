Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль, передає американський мовник C-SPAN.

За словами Каля, черговий пакет допомоги міститиме в собі, крім іншого, додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

"Абсолютно точно буде більше боєприпасів GMLRS... Це дійсно те, що потрібно українцям", - наголосив заступник міністра оборони США.

Зустрічі на німецькій авіабазі Рамштайн - це конференція міжнародних союзників України на чолі зі США. Зустріч об'єднує понад 40 країн, більшість із яких є членами НАТО та/або ЄС. Мета таких конференцій - координація військової допомоги Україні для протистояння російській військовій агресії.

Уперше зустріч на авіабазі Рамштайн відбулася 26 квітня 2022 року - за два місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Рамштайн-4" відбувся в онлайн-форматі. Після зустрічі Україні пообіцяли надати установки HIMARS і системи ППО NASAMS.

Наприкінці серпня стала відома дата "Рамштайну-5": конференція запланована на 8 вересня.