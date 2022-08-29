Названо дату наступної зустрічі на авіабазі Рамштайн щодо оборони України
Зустріч на німецькій авіабазі Рамштайн щодо оборони України проведуть 8 вересня
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил США в Європі та ВПС Африки.
Міністр оборони США Ллойд Остін знову запросив на засідання високопоставлених військових з усього світу для обговорення війни РФ проти України та безпекових проблем, із якими стикаються партнери й союзники американців.
Журналісти, які планують відвідати зустріч, мають відповісти на запрошення не пізніше за 1 вересня о 10:00 за центральноєвропейським часом до 86-го авіатранспортного відділення зв’язків із громадськістю за адресою [email protected] Вони мають вказати повне ім'я,ЗМІ, дату народження, номер паспорта та надати зображення сторінки ідентифікаційного номера паспорта.
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