Про це повідомляє міноборони США.

Остін та Резніков поспілкувалися 17 серпня телефоном. У Пентагоні зазначили, що міністри обговорити нагальні та довгострокові потреби України в безпековій допомозі. Міністр оборони України поінформував Остіна про динаміку на полі бою в Україні.

Також міністри обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України - Рамштайну-5.

20 липня Олексій Резніков підсумував Раймштайн-4 та заявив, що у союзників жодної втоми від війни в Україні немає.

20 липня після Рамштайну-4 глава Пентагону Ллойд Остін розповів про надання Україні установок HIMARS і систем ППО NASAMS.

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