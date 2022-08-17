Резніков та Остін поговорили про Рамштайн-5 та нагальні потреби України у зброї
Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з очільником Пентагону Ллойдом Остіном підготовку до нового засідання Контактної групи з питань оборони України
Про це повідомляє міноборони США.
Остін та Резніков поспілкувалися 17 серпня телефоном. У Пентагоні зазначили, що міністри обговорити нагальні та довгострокові потреби України в безпековій допомозі. Міністр оборони України поінформував Остіна про динаміку на полі бою в Україні.
Також міністри обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України - Рамштайну-5.
- 20 липня Олексій Резніков підсумував Раймштайн-4 та заявив, що у союзників жодної втоми від війни в Україні немає.
- 20 липня після Рамштайну-4 глава Пентагону Ллойд Остін розповів про надання Україні установок HIMARS і систем ППО NASAMS.
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