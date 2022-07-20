Жодної "втоми" від війни в Україні немає. Резніков підсумував Раймштайн-4

Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков.

"За домовленістю з колегами, тримаємо інтригу щодо левової частки чинних та нових пакетів допомоги, які включають постачання озброєнь, амуніції, тренування наших воїнів та багато іншого. Спочатку їх відчує ворог на полі бою. Позитивним сигналом зустрічі є нові зобов’язання партнерів. Які стосуються і суші, і моря, і неба", - написав міністр.

Резніков розповів про подальші кроки для збільшення здатності ЗСУ виконати конкретні місії.

"Одна з них – розблокування наших портів та забезпечення безпеки у західній частині Чорного моря. Перші результати у вигляді звільнення острова Зміїний усі бачили... Час систематизувати роботу з обслуговування та ремонту іноземної техніки, яку ми отримуємо. Це масштабне завдання, оскільки вже йдеться про сотні одиниць. Потрібна координація багатьох країн у юридичній, фінансовій, організаційній площині та на рівні виробничих потужностей", - вважає міністр оборони.

Резніков особливо наголосив на тому, що "низка країн прямим текстом заявила, що жодної "втоми" від війни в Україні немає і не буде. Є розуміння, що на кону не Україна, а безпека всієї Європи".

"Весь світ бачить, як наші захисники та захисниці тримають лінію фронту завдовжки понад 2500 км. Це як відстань від Варшави до Барселони. Усвідомлення України як щита Європи на сході пришвидшується. Загалом спільна позиція учасників "Рамштайну" - підтримувати Україну до перемоги", - зазначив Олексій Резніков.

20 липня після Рамштайну-4 глава Пентагону Ллойд Остін розповів про надання Україні установок HIMARS і систем ППО NASAMS.

Раніше повідомлялося, що США анонсували передачу Україні 4 установок HIMARS.

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