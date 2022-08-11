Розширення Рамштайну: Зеленський анонсував конференцію міністрів оборони країн-партнерів
11 серпня у Копенгагені на рівні міністрів оборони держав-партнерів України обговорять питання подальшої підтримки нашої держави, зокрема зброєю
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.
"У Копенгагені починає роботу конференція на рівні міністрів оборони держав-партнерів України. Обговорюватиметься подальша підтримка нашої держави в цій війні, зокрема зброєю. Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють, що тільки забезпеченням програшу Росії на полі бою, тільки російськими втратами – військовими, політичними, економічними – можна наблизити повернення безпеки для України та всієї Європи", - сказав Зеленський.
Він наголосив: що більше зброї отримає Україна, що більше військово-технічної та фінансової підтримки, то швидше й наші люди та всі європейці знову зможуть відчути спокій і стабільність життя.
- 10 серпня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що відправить Україні ще три реактивних системи залпового вогню і ракети для них.
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