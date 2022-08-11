Про це повідомляє BBC.

Наразі Британія вже надала три пускові установки, схожі на американські системи HIMARS. Вони використовують такі ж ракети з дальністю до 80 кілометрів.

Міністр оборони Бен Воллес підтвердив BBC, що відправить Україні ще три, а також "значну" кількість ракет до них.

За його словами, ця високоточна зброя вже допомагає Україні нищити російські склади боєприпасів і командні центри.

Воллес заявив про це в Копенгагені, де він бере участь у міжнародній конференції з союзниками, які обіцяють продовжувати військову та фінансову підтримку України.

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Він сказав, що Британія "дуже задоволена" тим, як Україна використовує ракетні установки, які вже надав Захід. За його словами, українські сили показали, що вони набагато краще вирішують, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчилися боєприпаси. Воллес зазначив, що це є частиною переходу України від використання старої зброї радянської епохи до сучаснішої зброї НАТО.

"Наша безперервна підтримка надсилає дуже чітке повідомлення: Британія та міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни та стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Путіна", - сказав британський міністр.

10 липня Бен Воллес заявив, що вважає військові об'єкти в Криму законною ціллю для ЗСУ.