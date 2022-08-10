Бен Воллес вважає військові об'єкти в Криму законною ціллю для ЗСУ
Міністр оборони Британії не визнає правдоподібним пояснення Росії про причини вибухів на авіабазі в Криму
Про це повідомляє BBC.
Міністр оборони Британії Бен Воллес, прилетівши в Данію на конференцію, присвячену допомозі Україні, сказав ВВС, що Британія ще не знає причини вчорашніх вибухів на російській авіабазі в Криму, але точно не вважає правдоподібним пояснення Росії.
"Таке очевидно не трапляється через кинутий недопалок", - сказав британський міністр.
Водночас він назвав "малоймовірною" версію про те, що ці вибухи могли бути результатом удару ракет, які дав Україні Захід.
У будь-якому випадку, вважає Уоллес, російська авіабаза в Криму є абсолютно законною ціллю для українських військових.
- Нагадаємо, 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі. Місцеві повідомляли про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії. Очевидці чули серію вибухів, схожих на детонацію боєприпасів.
- В Інституті дослідження війни заявили, що в кремлі не звинувачують Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, адже це свідчило б про неефективність російських систем ППО.
- Джерело в українському уряді підтвердило, що за атакою на російський аеродром в Новофедорівці, в окупованому Криму, стоїть Україна.
- У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".
- У вечірньому зверненні 9 серпня Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом.
- The Wall Street Journal 9 серпня написала, що вибухи у Криму наближають війну до дому росіян.
- Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи обстріл авіабази в Криму, написав: "Все тільки починається".
- The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.
- США підтримують зусилля України щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.
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