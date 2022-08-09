Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у фейсбуці.

У Міноборони України дали коментар щодо пожежі на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Росією Криму.

"Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", - написала пресслужба Міноборони.

Також у пресслужбі МО зауважили, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.

"Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК". Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний", - йдеться у повідомленні.

У Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові оголосили надзвичайний стан і почали евакуацію мешканців у Сакському районі Криму.

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