"Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях": у Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму
Міністерство оборони України прокоментувало заяву Росії про те, що вибух на аеродромі стався через порушення правил пожежної безпеки
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у фейсбуці.
У Міноборони України дали коментар щодо пожежі на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Росією Криму.
"Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", - написала пресслужба Міноборони.
Також у пресслужбі МО зауважили, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.
"Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК". Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний", - йдеться у повідомленні.
- У Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові оголосили надзвичайний стан і почали евакуацію мешканців у Сакському районі Криму.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.58
Купівля 38.58Продаж 39.59
-
EUR
Купівля 38.96Продаж 40.11
- Актуальне
- Важливе