Все тільки починається, - Подоляк про вибухи на авіабазі в Криму
Український півострів Крим має бути світовим курортом, а не військовою базою для терористів
Про це радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Twitter.
"Демілітаризація Російської Федерації — невіддільна частина забезпечення глобальної безпеки. Майбутнє півострова Крим — бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом. Не військовою базою для терористів. Все тільки починається", написав Подоляк.
- 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі.
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