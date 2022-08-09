Все тільки починається, - Подоляк про вибухи на авіабазі в Криму

Про це радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Демілітаризація Російської Федерації — невіддільна частина забезпечення глобальної безпеки. Майбутнє півострова Крим — бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом. Не військовою базою для терористів. Все тільки починається", написав Подоляк.

9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі.

У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".

The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва

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