Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у телеграмі.

"У районі Новофедорівки (недалеко від Сак) вибухи! Хочу додати, що поряд є військовий аеродром, звідки зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами Південь України...9 серпня – день початку битви за Крим?", - пише Гончаренко.

Проросійський воєнкор Юрій Котенок у телеграмі повідомив про понад десять вибухів на аеродромі.

"На кадрах видно грибоподібні хмари, що виникають після вибухів. Це перша потужна атака на острів з початку війни. До цього в Криму кілька разів чули вибухи, але місцева влада пояснювала їх "подолання літаком звукового бар'єру", - пише телеграм-канал Можем объяснить.

Також так званий радник голови Криму повідомив пропагандистам із РИА Новости, що може підтвердити факт кількох вибухів у районі Новофедорівки.

"Місцеві жителі розповідають про 6-7 вибухів у Сакському районі з боку військового аеродрому. За їхніми словами, зараз у місті звучать сирени. При цьому поки не зрозуміла причина вибухів - від тієї ж Одеси до Новофедорівки понад 250 км прямою", - пише База.

Також місцеві повідомляють про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії.

За інформацією ЗМІ, попередньо повідомляють про двох постраждалих. Очевидці чули серію вибухів, яка схожа на детонацію боєприпасів.

Також повідомляється, що від лінії фронту у Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму – приблизно 200 км.

"Міноборони Росії повідомило, що на аеродромі в Новофедорівці здетонували авіаційні боєприпаси. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Авіаційну техніку на аеродромі не пошкоджено", - пише Дождь.

"Близько 15:20 на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів... Вживаються заходи щодо гасіння пожежі та з'ясування причин вибуху", - повідомляють у Міноборони Росії.

"На місці вважають, що не прильоти, а диверсія. А то й взагалі головотяпство", - написала кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян у телеграмі.

У телеграм-каналах почали поширювати повідомлення про надзвичайний стан, але окупаційна влада Криму це спростовує.

"Громадян сповіщають про евакуацію у Сакському районі Криму, де стався інцидент на аеродромі", - пише ТАСС у телеграмі.

Повідомляється, що вже близько 30 людей евакуйовано.

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