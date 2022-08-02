Про це інформує ТСН з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького.

"В окупований Крим прибула батальйонна тактична група російських десантників для відряджання на материкову частину України. Крім того, на півострові загарбники посилюють систему протиповітряної оборони. На цьому фоні активізувалися партизани та рух проти окупантів. Люди готуються до того, що ми будемо туди повертатися", – зазначив Вадим Скібіцький.

Армія РФ продовжує перегруповувати сили на Херсонському та Запорізькому напрямках.

На анексованому РФ українському півострові активісти розклеюють листівки із попередженнями, з'являються відео зі спаленими банерами російської символіки..

1 серпня Володимир Зеленський заявив, що окупований Крим став плацдармом для російських ударів по вільній території України.

Того ж дня в ОК Південь заявили, що Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами "Калібр".

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