Про це пише The New York Times з посиланням на військового українського високопосадовця.

Ефективна атака по базі росіян біля міста Саки – це заслуга воїнів ЗСУ, — сказав чиновник. - Їм вдалося вдарити по базі росіян, з якої ті часто завдавали ударів на Півдні.

"Це була авіабаза, з якої регулярно злітали літаки для атак проти наших сил на південному театрі", — зауважив він. Чиновник не став розголошувати тип зброї, яка була використана для атаки, зазначив лише, що "використовувався пристрій виключно українського виробництва".

"Ракетний удар України на російські війська на Кримському півострові означатиме значне загострення війни та збентеження для президента Росії Володимира Путіна, який часто говорить про територію, яку він незаконно анексував у 2014 році, як про священну землю", - пише The New York Times.

Видання додає, що Україна має не багато видів зброї, яка може досягти півострова, окрім літаків, яких може збити потужна протиповітряна оборона Росії в регіоні.

9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі.

У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму": Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".

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