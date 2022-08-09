"Російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом ", - вечірнє звернення Володимира Зеленського

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 9 серпня.

"Ця російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням. Сьогодні неможливо сказати, коли це станеться. Але ми постійно додаємо необхідні компоненти у формулу звільнення Криму", - заявив він.

Окрім цього, Зеленський повідомив, що готує саміт щодо роботи Кримської платформи — ключового дипломатичного майданчика для роботи зі звільнення Криму.



Кримська тематика звучить на всіх міжнародних майданчиках, де обговорюється російська війна України. Також президент зазначив, що історія глобального нереагування на захоплення Росією Криму, слугує зараз одним із найкращих аргументів для посилення санкцій проти Росії.

"Світ починає визнавати, що в 14-му році помилився, коли вирішив не давати відповіді на повну силу на перші агресивні кроки Росії", - сказав він.

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Окрім цього Зеленський підняв питання щодо боротьби за права та історичну справедливість для корінних народів України — кримськотатарського народу, караїмів і кримчаків.

"Наша ж держава — рідна для народів, чиї національні культури й прагнення формувались у Криму. Тому коли ми працюємо для звільнення півострова, ми боремось і за відновлення територіальної цілісності нашої держави, і за повернення дому корінним народам України", - заявив Зеленський.

Також він додав, що цьогоріч робота Кримської платформи буде не менш вагомою та представницькою, ніж торік, коли у Києві відбувся перший її саміт. Формат буде іншим, але значення — більшим.

9 серпня стало відомо, що в Україні створять онлайн-платформу "Національний корпус кримськотатарської мови".

9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові оголосили надзвичайний стан і почали евакуацію мешканців у Сакському районі Криму.

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